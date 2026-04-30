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TECNOLOGIA Glossário da Inteligência Artificial explica o que são prompts, alucinações e redes neurais Vale conferir abaixo algumas dessas palavras-chave relacionadas à inteligência artificial

Cada nova onda tecnológica traz à tona conceitos importantes. Para facilitar o entendimento do que está acontecendo ao seu redor, vale conferir abaixo algumas dessas palavras-chave relacionadas à inteligência artificial.

Agente de IA: Sistema de software capaz de perceber seu ambiente (virtual ou físico), raciocinar, planejar e tomar decisões para cumprir objetivos específicos sem supervisão humana constante.

Alucinações: Respostas incorretas ou fictícias geradas por IA que, apesar de convincentes, são erradas ou enganosas.

Aprendizado de Máquina: Ou machine learning: subcampo da IA que se concentra no desenvolvimento de algoritmos e modelos estatísticos que permitem aos computadores melhorar seu desempenho em uma tarefa específica com base em experiência.

Aprendizado Profundo - Ou deep learning: Subcampo do aprendizado de máquina baseado em redes neurais artificiais com múltiplas camadas, capaz de aprender representações de dados com múltiplos níveis de abstração.

Big Data: Conjunto de dados extremamente vasto e complexo que supera a capacidade de processamento dos sistemas tradicionais de armazenamento.





Chatbot: Programa de computador capaz de manter conversas com seres humanos em linguagem natural através de aplicativos de mensagens, sites e outras plataformas digitais.

Chats generativos: Assistentes virtuais baseados em inteligência artificial avançada que vão além de respostas pré-programadas. Eles criam conteúdos novos e originais, como textos, resumos, códigos de programação e até imagens. Os mais populares são o ChatGPT (da OpenAI); o Gemini (Google); o Copilot (Microsoft) e o Claude (Anthropic).

IAG, ou Inteligência Artificial Generativa: tecnologia que cria conteúdo (texto, áudio, imagens, vídeo) a partir de comandos do usuário, podendo ser a funcionalidade principal ou estar integrada a aplicativos.

Deepfake: Conteúdo audiovisual criado ou manipulado por IAG para parecer realista, como vídeos ou áudios simulando pessoas reais, usados frequentemente para fraudes ou desinformação.

Direitos Fundamentais: Direitos e garantias individuais e coletivas assegurados pela Constituição Federal e tratados internacionais de direitos humanos, como liberdade de expressão, privacidade, não discriminação, devido processo legal, entre outros. No contexto da IA, refere-se à capacidade dos indivíduos de exercerem plenamente seus direitos sem interferências indevidas ou prejudiciais por sistemas automatizados.

Gêmeos digitais: São uma representação virtual de um objeto ou sistema físico que usa dados em tempo real para refletir com precisão o comportamento, o desempenho e as condições do seu equivalente do mundo real.

Internet das Coisas: Rede de objetos físicos, como eletrodomésticos, veículos e sensores, equipados com tecnologia para coletar e trocar dados via internet. Esta tecnologia permite automação, monitoramento em tempo real e maior eficiência em residências (casas inteligentes) e indústrias, conectando o mundo físico ao digital.

Propriedade Intelectual: Direitos legais que protegem obras criativas, como textos, imagens e códigos, evitando seu uso não autorizado por sistemas de IAG.

Prompt: Comando de texto fornecido a um modelo de IAG para solicitar uma resposta ou realizar uma tarefa.

Redes neurais artificiais: Modelos computacionais inspirados no funcionamento do cérebro humano. Elas consistem em unidades interconectadas, chamadas neurônios artificiais, organizadas em camadas. As RNAs são uma subcategoria de algoritmos de aprendizado de máquina, particularmente associados ao campo de deep learning.

Transparência Algorítmica: Princípio que exige que o funcionamento de sistemas algorítmicos seja compreensível e verificável por usuários, especialistas e reguladores.

Viés Algorítmico: Tendências nos dados de treinamento, design do modelo ou decisões humanas durante o desenvolvimento que podem induzir a IA generativa a comportamentos indesejáveis e antiéticos.

FONTES

Glossário de Termos Relacionados à IA (https://www.gov.br/governodigital/pt-br/infraestrutura-nacional-de-dados/inteligencia-artificial-1/publicacoes/glossario-de-termos-relacionados-a-ia)

IA Generativa No Serviço Público (https://www.gov.br/governodigital/pt-br/infraestrutura-nacional-de-dados/inteligencia-artificial-1/glossario-ia-generativa-no-servico-publico.pdf)

Glossário de IA Mídia Market (https://midia.market/conteudos/midia/glossario-de-ia/)

IBM (https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/digital-twin)

Veja também