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Combustíveis GLP sobe 0,3% na 1ª semana de abril, diz ANP; diesel e gasolina permanecem estáveis Já o diesel e a gasolina ficaram praticamente estáveis, informou a agência, em um momento em que o governo intensificou a fiscalização para evitar aumentos abusivos de preços

O gás de cozinha subiu 0,3% na primeira semana de abril, para R$ 110,52 o botijão de 13 quilos do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Já o diesel e a gasolina ficaram praticamente estáveis, informou a agência, em um momento em que o governo intensificou a fiscalização para evitar aumentos abusivos de preços.

Boa Vista, em Roraima, foi a capital a registrar o maior preço para o GLP, e R$ 141,72 o botijão. Entre os municípios, os preços mais altos, de R$ 150,00, foram encontrados em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e Pimenta Bueno, em Rondônia.

Os preços do GLP da semana entre 29 de março e 4 de abril ainda não refletem a possível alta de preços registrada nos leilões da Petrobras na semana passada, nos quais os ágios chegaram a ultrapassar 100%. Nesta segunda-feira, o governo anunciou novas medidas para amenizar esses aumentos.

O preço do diesel ficou estável em R$ 7,58 o litro, contra R$ 7,57 uma semana antes, e o preço da gasolina se manteve a R$ 6,78 o litro, segundo a ANP.

A ANP divulga normalmente os preços da semana todas as sextas-feiras, mas adiou para esta segunda-feira por conta do feriado da Sexta-feira da Paixão, na sexta-feira passada, 3.



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