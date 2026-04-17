A- A+

Gás de cozinha GLP sobe 1,72% na 2ª semana de abril, diz ANP; diesel e gasolina permanecem estáveis Boa Vista, em Roraima, foi a capital que registrou o maior preço para o GLP: R$ 141,72 o botijão

O gás de cozinha registrou alta de 1,72%, para R$ 112,42 o botijão de 13 quilos de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), no período entre 5 e 11 de abril, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Boa Vista, em Roraima, foi a capital que registrou o maior preço para o GLP: R$ 141,72 o botijão.

Na sequência, aparecem Boa Vista (RR), com R$ 141,72, e Macapá (AP), com R$ 124,90. Os menores preços registrados foram no Rio de Janeiro (RJ), com R$ 95,99; em Vitória (ES), com R$ 97,71; e em Recife (PE), com R$ 103,33.

Na medição entre 29 de março e 4 de abril, o preço médio do GLP foi de R$ 110,52.

Diesel e gasolina

O preço do diesel foi de R$ 7,43 o litro, contra R$ 7,58 uma semana antes, e o preço da gasolina se manteve estável em R$ 6,77 o litro, segundo a ANP.

Os dados são divulgados semanalmente pela agência, que tem intensificado a fiscalização para evitar aumentos abusivos de preços no mercado nacional de combustíveis por causa da guerra no Oriente Médio.

De 16 de março até o último dia 15, foram fiscalizados 1.206 pontos, incluindo postos e distribuidoras de combustíveis, revendas e distribuidoras de GLP (gás de cozinha), transportadores-revendedores-retalhistas (TRR), entre outros.



Veja também