BRASIL GM anuncia R$ 7 bilhões em investimentos no Brasil entre 2024 e 2028 Pela manhã, presidente internacional da empresa esteve reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília

A General Motors (GM) anunciou nesta quarta-feira investimentos de R$ 7 bilhões no país, entre 2024 e 2028. O anúncio foi feito em Brasília, com a presença o presidente internacional da companhia, Shilpan Amin, que se encontrou antes com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente, Geraldo Alckmin. A empresa completa 99 anos no país na próxima sexta-feira.

Além de Amin, o encontro com Lula incluiu o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro o vice-presidente de Políticas Públicas Globais da GM, Daniel Frakes, e o vice-presidente de Políticas Públicas, Comunicações e ESG da GM para América do Sul, Fabio Rua.

Em outubro, demissões anunciadas pela GM nas fábricas de São Caetano do Sul, São José dos Campos e Mogi das Cruzes, no sábado, atingiram ao menos 800 funcionários da montadora, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José do Campos e Região.

Sindicatos de metalúrgicos ligados à montadora recorreram ao governo e ao ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para tentar reverter os cortes.

Na época, Marinho determinou ao superintendente regional do Trabalho em São Paulo, Marcus Pontual, a realização de uma mesa de negociação da GM com Sindicatos para tratar desse assunto. "Inaceitável que a empresa tenha tomado essa medida sem dialogar com os trabalhadores e as trabalhadoras e, para piorar, mande um telegrama em pleno final de semana comunicando dessa absurda decisão”, afirmou.

Por telegrama, a General Motors comunicou aos empregados, num final de semana, sobre as demissões, a partir do dia 23 de outubro, alegando adequação do quadro de funcionários.

