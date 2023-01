A- A+

Empreendedorismo Godigital Festival anuncia segunda edição em 2023 Com mais de 60 palestrantes, encontro acontece de 26 a 28 de janeiro no Recife e vai antecipar as tendências para o mundo digital

Nos dias 26, 27 e 28 de janeiro acontece a segunda edição do Godigital Festival, maior evento de marketing digital e empreendedorismo da América Latina. Realizado no Centro de Convenções, em Olinda, o evento promete reunir cerca de 80 palestrantes, figuras da internet brasileira, para apresentar as tendências do mundo digital. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site https://www.godigitalfestival.com/, com preços entre R$557,00 e R$15.297,00.

Entre os palestrantes, estarão presentes Pyong Lee, Breno Perrucho, Mikaelle Gomes, Gilberto Augusto, Alison Zigulich, Filipe Holzer, José Roberto Marques, Caio Carneiro, João Kepler, Carol Paiffer, Kaká Diniz, Pr. Cláudio Duarte, Pe. Patrick Fernandes, Alex Monteiro, Samuel Pereira, Kaisser, Victor Damásio, Sabrina Nunes, Joel Jota, Alan Spadone, Tathi Deândhela, Marcelo Cosentino, Tiago Fonseca, Carlos Wizard, Stanley Bittar, Joaldo Diniz, João Pedro, Guto Galamba, Igor Flow, Conrado Adolpho, Carlinhos Maia, Tânia Consentino, Sidney Levy, Raphael Mattos, Davi Braga, Lilian Mageski, Ricardo Nunes, Dominik Bertoluci, Sérgio Bertolucci, João Branco, Manoel Alvino, Roberto Fabri, Hyeser, Almir Rouche, Henry e Kaluss, Andreza Carício e Thiago Nigro. Outros também estarão presentes no evento, como Tirullipa.

"Estar próximo dos infoprodutores, influencers, produtores de conteúdo, faz com que você tenha mais conhecimento e que chegue a cada dia mais onde nós queremos: no sucesso. Nosso sucesso não é só o evento, mas também o sucesso de vocês”, diz Joaldo Diniz, fundador e CEO da GodigitalEdu e GoKursos, e também head de Produtos Digitais do grupo Ser Educacional.

O evento conta com 4 tipos de ingresso, sendo eles: Go Smart (R$557), Go Vip (R$1.297), Go Premium (R$3.497) e Go Network Prime (R$15.297). Todos os ingressos dão acesso à todas as palestras, kits exclusivos e certificado de participação. Além disso, foram desenvolvidos 3 palcos diferentes para o Festival, sendo eles o Go Hacks, Go Partner e o Go Explosion.

“Nesse evento, o networking que acontece é power, imperdível. São mais de 80 palestrantes renomados trazendo o melhor do marketing digital e do mundo dos negócios para você conhecer e trocar”, disse Lilian Mageski, palestrante no Godigital Festival e presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras - AME, nos Estados Unidos.

O Godigital Festival 2023 é realizado por GodigitalEdu, uma plataforma direcionada à criação, desenvolvimento e lançamento de produtos digitais, e pela GoKursos, marketplace educacional.

