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AVIAÇÃO Gol amplia oferta em 8% na alta temporada de inverno, com reforço para NY, Nordeste e Argentina A malha inclui 12 rotas sazonais para o período, sendo seis domésticas e seis internacionais

A Gol vai operar 38.692 voos durante a alta temporada de inverno, entre 20 de junho e 12 de agosto, com crescimento de 8% no número de voos e assentos em relação ao mesmo período do ano passado. A companhia ampliou a oferta para destinos no Brasil e no exterior, incluindo cidades do Nordeste, Rio de Janeiro, Argentina e Nova York (EUA).

No mercado doméstico, a oferta cresce 10% na comparação anual, com acréscimo de 3.777 voos e 703 mil assentos. Nas operações internacionais, o aumento é de 1,9% em número de voos e de 2,8% na oferta de assentos, o equivalente a 14.436 lugares adicionais

A malha inclui 12 rotas sazonais para o período, sendo seis domésticas e seis internacionais. Entre elas estão Brasília-Porto Seguro, Fortaleza-Miami, São Paulo-Bariloche, São Paulo-Ushuaia e Natal-Montevidéu.

No Nordeste, a companhia acrescentará 190 mil assentos em julho, alta de 15% em relação ao mesmo mês do ano passado. Salvador receberá 44 mil assentos extras, enquanto São Luís terá aumento de frequências a partir de São Paulo, Brasília e Salvador durante a temporada dos Lençóis Maranhenses.

Na Região Norte, a oferta será ampliada em 51% em julho, com 572 voos adicionais e cerca de 105 mil assentos extras em relação ao mesmo mês de 2025. No Rio de Janeiro, a companhia acrescentará 37.587 assentos, alta de 3,1%.

No mercado internacional, um dos destaques é o início, em 8 de julho, da operação sem escalas entre o Rio de Janeiro e Nova York. A empresa também estreia a rota entre São Paulo e Ushuaia, em 7 de julho, e retomou os voos para Bariloche em 26 de junho.

"A alta temporada de inverno da Gol foi pensada para atender à demanda crescente por viagens nesse período do ano, com expansão significativa de voos e assentos em determinadas regiões, dado o apelo sazonal, e para contribuirmos com o fortalecimento de toda a cadeia do turismo", afirmou o vice-presidente Comercial da companhia, Mateus Pongeluppi.

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