Ações Gol anuncia aumento de capital bilionário e ações despencam mais de 30% A movimentação ocorre no contexto do processo de recuperação judicial da companhia nos Estados Unidos

As ações da Gol registraram forte queda nesta sexta-feira (9), acumulando um recuo de 33,61% após o anúncio do plano de aumento de capital. A proposta, aprovada pelo conselho de administração e ainda sujeita à aprovação em assembleia de acionistas, prevê a captação de valores entre R$ 5,34 bilhões e R$ 19,25 bilhões — uma das maiores operações do tipo já vistas no país.

A movimentação ocorre no contexto do processo de recuperação judicial da companhia nos Estados Unidos, iniciado no início de 2024. De acordo com a Gol, o patrimônio líquido da empresa estava negativo em R$ 27,7 bilhões ao fim de fevereiro, evidenciando a delicada situação financeira da aérea.

Em comunicado ao mercado, a companhia detalhou que o preço de emissão das novas ações será de R$ 0,0002857142 para ações ordinárias e R$ 0,01 para ações preferenciais. Na última quinta-feira, as ações preferenciais (PN) da empresa encerraram o pregão cotadas a R$ 1,19, o que ajuda a explicar a reação negativa dos investidores diante da forte diluição esperada.

