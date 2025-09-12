A- A+

Aviação GOL anuncia malha aérea para a alta temporada de verão com 65 mil voos e 12 milhões de assentos Oferta teve aumento de 15% em comparação com o mesmo período e conta com voo direto do Recife para o arquipélago de Fernando de Noronha

A Companhia GOL Linhas Aéreas anunciou a malha aérea para a alta temporada de verão, entre os meses de dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. Com um total de 65 mil voos oferecidos e aproximadamente 12 milhões de assentos para o período, a empresa oferece uma oferta de passagens com destinos nacionais e internacionais.

A oferta teve uma alta de 15% em comparação com o último verão. No mercado doméstico, serão 60 mil voos e 11 milhões de assentos para todo o país, o que equivale a um aumento de 13% em relação à temporada 2024/2025.

As cinco regiões do Brasil terão um incremento nas operações. No Nordeste, o arquipélago de Fernando de Noronha (FEN) terá rota retomada com voos diretos com saídas do Aeroporto Internacional do Recife (REC) e do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo.

Salvador será uma dos centros de distribuição da Gol e ganhará mais operações para o Recife, além de outras cidades como Natal (NAT), Fortaleza (FOR), Belo Horizonte/Confins (CNF), Vitória (VIX), Porto Alegre (POA), Curitiba (CWB), Campinas/Viracopos (VCP), São Paulo (GRU e CGH) e RIOgaleão.



No Centro-Oeste, a oferta de assentos dará um salto de 18% contra o ano anterior, com até 15 mil voos e 2,7 milhões de assentos disponíveis. Mais de 16 mil voos e 3 milhões de assentos foram planejados para o Sul do

Brasil - aumento de 17%, na comparação com o ano anterior.

Em toda a região Sudeste, serão 53 mil voos e 10 milhões de assentos, alta de 13% frente ao último verão. O reforço da oferta de voos marcará os corredores da ponte aérea entre Rio de Janeiro (GIG e SDU) e São Paulo (GRU e CGH).

Já no Norte, a malha chega na marca de 3.900 voos, com mais de 700 mil assentos, o que equivale a uma expansão de 10%, em comparação com o verão passado.

“Nossa malha aérea de alta temporada de verão, a maior da história, reflete o compromisso da Companhia em atender à crescente demanda por viagens. Estamos expandindo nossas conexões, não apenas entre os principais destinos do Brasil, mas também em novos mercados internacionais, evidenciando nossa dedicação em contribuir para o fortalecimento do turismo. Essa estratégia não apenas facilita as viagens dos nossos clientes, mas também potencializa o acesso a atrações turísticas, impulsionando a economia e promovendo o desenvolvimento regional. O aumento nas operações e a oferta de novas rotas são reflexos do nosso engajamento em proporcionar experiências significativas e acessíveis para todos os clientes”, afirma Mateus Pongeluppi, vice-presidente Comercial da GOL.

Oferta internacional

Os destinos fora do Brasil também receberão novas operações durante a alta temporada da malha aérea, com voos e 900 mil assentos disponibilizados aos clientes brasileiros e do exterior, um acréscimo de 10%.

Entre os destaques, como a Argentina e a Flórida, nos Estados Unidos, à chegada de novas rotas

sazonais, como as do Rio de Janeiro para Mendoza (MDZ) e Assunção (ASU), ambas com início em janeiro, e de São Paulo (GRU) e Buenos Aires (AEP) a Punta del Este (PDP), a ser operada desde o fim de dezembro.

A oferta internacional de verão da GOL ainda conta com as operações entre Manaus (MAO) e Bogotá (BOG) e entre Manaus e Miami, assim como entre Belém (BEL) e Miami (MIA). A rota de Belém a Paramaribo (PBM), no Suriname, será incrementada com mais frequências durante a alta estação.



Os voos da GOL são operados com as aeronaves Boeing 737, com capacidade para 176 passageiros, na configuração internacional. Já nos voos domésticos, são disponibilizados até 186 assentos.

Os bilhetes para a alta temporada já estão disponíveis no site e app da GOL, nas lojas e quiosques GOL, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem físicas e on-line.

