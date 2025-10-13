Ter, 14 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça14/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SETOR AÉREO

Gol anuncia plano de fechar capital no Brasil

Aérea saiu de processo de recuperação judicial em junho

Reportar Erro
Empresa aérea Gol quer seguir com seu plano de reestruturaçãoEmpresa aérea Gol quer seguir com seu plano de reestruturação - Foto: Gol/Divulgação

A aérea Gol anunciou o plano de fechar o capital no Brasil, informou a empresa em fato relevante nesta segunda-feira (13).

A empresa afirma que o objetivo da empresa é seguir em seu plano de reestruturação, simplificando a estrutura operacional e mirando a redução de custos.

Leia também

• Aeroporto de Fernando de Noronha é iluminado por faróis de carros durante resgate aéreo

A implementação da operação ainda depende de aprovações societárias e regulatórias. Um comitê independente formado apenas por conselheiros independentes foi criado para negociar os termos e a relação de troca da incorporação.

A proposta, deliberada pelo Conselho de Administração da empresa, deve ser levada à assembleia geral. Se aprovada, a empresa deixará o nível 2 da B3. a Azul será a única empresa a ter capital aberto no Brasil, já que a Latam tem seus papéis listados no mercado chileno.

Hoje, a Gol é controlada pela Abra, que também controla a empresa aérea colombiana Avianca. Após a recuperação judicial, a Abra elevou a participação na Gol de pouco mais de 50% para 80%.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter