SETOR AÉREO Gol anuncia plano de fechar capital no Brasil Aérea saiu de processo de recuperação judicial em junho

A aérea Gol anunciou o plano de fechar o capital no Brasil, informou a empresa em fato relevante nesta segunda-feira (13).

A empresa afirma que o objetivo da empresa é seguir em seu plano de reestruturação, simplificando a estrutura operacional e mirando a redução de custos.

A implementação da operação ainda depende de aprovações societárias e regulatórias. Um comitê independente formado apenas por conselheiros independentes foi criado para negociar os termos e a relação de troca da incorporação.

A proposta, deliberada pelo Conselho de Administração da empresa, deve ser levada à assembleia geral. Se aprovada, a empresa deixará o nível 2 da B3. a Azul será a única empresa a ter capital aberto no Brasil, já que a Latam tem seus papéis listados no mercado chileno.

Hoje, a Gol é controlada pela Abra, que também controla a empresa aérea colombiana Avianca. Após a recuperação judicial, a Abra elevou a participação na Gol de pouco mais de 50% para 80%.

