Gol anuncia voos direto do Rio para Lisboa, Paris e Orlando e nova classe executiva
Todos partirão do aeroporto Galeão, onde a companhia aérea criou um hub internacional. Empresa já havia anunciado nova rota para Nova York a partir do terminal
A companhia aérea Gol anunciou nesta quinta-feira que terá voos para Lisboa, Paris e Orlando. Os três novos destinos internacionais terão saída no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, que passa a funcionar como hub para expansão internacional da empresa.
A Gol já havia anunciado, na semana passada, uma nova rota com voo do Rio para Nova York. Os voos internacionais serão diretos. sem escalas e realizados com aviões Airbus A330, que estão sendo incorporados à frota da empresa.
Os voos para Lisboa começam no dia 16 de setembro e terão, de início, quatro frequências semanais de ida e volta. A data e a frequência para Paris serão anunciadas em breve.
A Gol já contava com voos para Orlando com o Boeing 737 MAX 8, saindo de Brasília e Fortaleza, e agora terá quatro novas frequências semanais sem escalas a partir do Galeão.
Como anunciado na semana passada, a nova rota do Rio para Nova York (JFK) incluirá conexões com outras regiões e países e terá três frequências semanais diretas de ida e volta.
As cinco aeronaves Airbus A330-900 que serão incorporadas à frota da Gol possuem capacidade para 300 assentos e até 15 horas de alcance, o que permite oferecer voos entre continentes. A previsão é que as aeronaves cheguem ainda neste ano e sejam integradas à frota até o ano que vem.
Nova classe executiva
Junto com o anúncio dos novos destinos, a Gol também está lançando uma nova categoria de assentos, a classe Business Insignia, que promete uma experiência de viagem premium.
Os clientes dessa classe terão check-in e embarque prioritários, acesso aos Lounges GOL Smiles e de parceiros nos destinos internacionais anunciados, além de assento que vira cama, kit com itens personalizados, fone de ouvido com cancelamento ativo de ruído, tela touchscreen individual de 16 polegadas, e desembarque e entrega de bagagem prioritários.
A classe Business Insignia também oferecerá menu a bordo assinado pelo chef Felipe Bronzeâneo oferecido no almoço e no jantar, com opções de entrada, prato principal e sobremesas.
O programa de fidelidade da Gol, o Smiles, também terá nova categoria, a Magno, que ficará acima da categoria Diamante, e promete entregar 6 milhas por real gasto em voos nacionais e até 18 milhas por dólar em voos internacionais.