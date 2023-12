Gol contrata consultoria Seabury para revisar sua estrutura de capital

A- A+

A companhia área Gol anunciou ao mercado, em fato relevante divulgado na última sexta-feira, que contratou a Seabury Capital, uma das principais consultorias financeiras do setor de aviação, para auxiliar no seu processo de “ampla revisão da sua estrutura de capital”, incluindo a gestão de passivos, transações financeiras e outras medidas.

Segundo o comunicado, o objetivo da empresa é encontrar soluções para melhorar a sua liquidez e ajustar a frota de curto e médio prazos. A Seabury trabalhará em conjunto com a Skyworks nas negociações em andamento com os arrendadores de aeronaves da Gol, para realizar uma reestruturação consensual das obrigações das frotas, diz o comunicado.

O Grupo Abra — união da colombiana Avianca e da brasileira Gol — anunciou em novimebro passado mudanças em sua estrutura de liderança, em um movimento que visa preparar a companhia para uma abertura de capital.

Na reestruturação, os brasileiros deixam de ocupar as principais posições executivas no grupo a partir de janeiro do ano que vem.

O grupo Abra foi anunciado em maio do ano passado, para fazer frente à concorrência com Latam e Copa Airlines na América Latina. O grupo tem sede na Inglaterra, onde também está sediada a Avianca.

A Abra detém 100% do capital da Avianca e, com a reestruturação da dívida de U$ 1,4 bilhão da Gol, anunciada em março, os efeitos da conversão em participação acionária farão com que o grupo detenha 85% da companhia brasileira. A tendência é que a operação resulte no fechamento do capital da Gol. A Avianca, que negociava na Bolsa de Bogotá, fechou seu capital em 2021, um movimento que facilitou a consolidação na Abra.

Juntas, Gol e Avianca têm receitas somadas de US$ 7 bilhões e cerca de 300 aviões. O plano é manter as bandeiras separadas, fortalecendo Bogotá como um hub internacional, alimentado pelos voos da Gol no mercado doméstico brasileiro.

