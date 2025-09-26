A- A+

NEGÓCIOS Gol desiste de processo de fusão com a Azul Em janeiro, as duas companhias aéreas haviam assinado memorando de entendimento para combinar suas operações

A Abra, controladora da companhia aérea Gol, informou ao mercado ontem que desistiu de uma possível combinação de negócios com a rival Azul.

Em comunicado ao mercado, a Abra lembra que as duas empresas assinaram um memorando de entendimentos em 15 de janeiro para avançar nas discussões rumo a uma combinação de negócios. O memorando dizia que as discussões poderiam ocorrer em paralelo ao caso do Chapter 11 da Azul, mecanismo nos EUA equivalente à recuperação judicial no Brasil.

Apesar dessa sinalização ao mercado de interesse em unir esforços, o comunicado afirma que "as partes não tiveram discussões significativas ou progrediram em uma possível operação de combinação de negócios por vários meses como resultado do foco da Azul em seu processo de Chapter 11".

A Abra informa que está encerrando as discussões quanto a uma possível transação, embora continue a acreditar no mérito de uma combinação de negócios entre as empresas.





Além disso, em outro comunicado ao mercado, a Gol informa que solicitou à Azul a rescisão dos acordos firmados em maio de 2024 para compartilhamento de voos (codeshare). O objetivo da estratégia comercial à época era conectar suas respectivas malhas aéreas. A Gol informa que como parte do comprometimento com os clientes, vai honrar os bilhetes comercializados dentro dessa parceria.

A combinação de operações entre Gol e Azul criaria uma empresa com grande fatia do mercado. De acordo com dados recentes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em agosto, a Latam teve fatia de 41,1%, seguida pela Gol, com 30,1% e pela Azul, com market share de 28,4%.

Veja também