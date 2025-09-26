A- A+

AVIAÇÃO Gol lança passagem para exterior sem bagagem de mão para competir com aéreas "low cost" Empresa segue Latam e lança nova categoria de bilhete, entrando na disputa com companhias de 'baixo custo' que já atuam no Brasil

A Gol anunciou nesta sexta-feira (26) que irá reestruturar suas tarifas para compra de passagens aéreas. A principal novidade é a nova modalidade Basic para destinos internacionais, que irá permitir que passageiros viajem para fora do país levando apenas uma mochila ou bolsa, sem bagagens de mão ou despachadas.

Atualmente a companhia oferece três tarifas. A Light é a mais barata e já tem incluída a bagagem de mão. Há ainda a Plus, taxa um pouco maior que inclui bagagem de mão e bagagem despachada, e a Premium Economy, a mais cara.

A partir do dia 14 de outubro, a Basic será a nova opção mais barata. De acordo com o anúncio da companhia, a proposta é "oferecer uma tarifa mais acessível em viagens para destinos internacionais". Com ela, os clientes poderão levar na cabine apenas uma bolsa ou uma mochila de até 10 kg, nas medidas máximas de 32 centímetros de largura, 22 cm de altura e 43 cm de profundidade, para que seja possível acomodá-la embaixo do assento à frente.

A Gol não informou ainda quais serão os preços de cada tarifa.

Neste ano, a tarifa Basic só estará disponível para viagens com origem em outros países onde a GOL opera e, no Brasil, na rota que parte do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para Montevidéu, no Uruguai.

Com a nova tarifa, a Gol entra na disputa com companhias aéreas internacionais de low cost, ou baixo custo, que já atuam no Brasil oferecendo esse tipo de serviço, como Flybondi, Jetsmart, Sky Airline.

Entre as brasileiras, a única companhia que oferece modalidade parecida é a Latam. O GLOBO simulou a compra de uma passagem saindo do Rio de Janeiro em direção à Buenos Aires, pela Latam.

Nessa viagem, são oferecidas três modalidades: a Basic, que é similar à nova tarifa da Gol e permite apenas uma bolsa ou mochila de até 10 kg; a Light, que inclui bolsa ou mochila e bagagem de mão; e a Full, que inclui bolsa ou mochila de até 10 kg + mala de mão + bagagem a ser despachada.

Entre a Basic e a Light, há uma diferença de preço de R$ 54,42 reais a mais para a segunda, enquanto entre a Light e a Full a diferença de preço é de R$ 197,67.

