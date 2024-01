A- A+

Renúncia fiscal Gol, Latam e Azul ganharam R$ 6,5 bilhões em renúncia fiscal em 2021 A Gol, a Latam e a Azul receberam R$ 6,5 bilhões em renúncias fiscais em 2021, de acordo com dados liberados na quinta-feira, 25, no Portal da Transparência do governo federal