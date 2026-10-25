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Gol nega cancelamento de voos em massa para o Nordeste

Anac descarta anormalidades no fluxo aéreo brasileiro

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Companhia informou que "a aeronave do voo G3 1979, entre Porto Alegre e Salvador, desse sábado (24), apresentou problemas técnicosCompanhia informou que "a aeronave do voo G3 1979, entre Porto Alegre e Salvador, desse sábado (24), apresentou problemas técnicos - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

No sábado (25), surgiram denúncias, várias delas publicadas nas redes sociais, de que a Gol teria cancelado voos em massa de Porto Alegre para o Nordeste, que transportariam centenas de eleitores daquela região. A empresa negou os cancelamentos em massa e afirmou que apenas um voo, com destino a Salvador, foi cancelado no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Em nota oficial, a companhia informou que “a aeronave do voo G3 1979, entre Porto Alegre e Salvador, desse sábado (24), apresentou problemas técnicos e, por consequência, o voo foi cancelado”.

Ainda de acordo com o comunicado, os passageiros afetados foram reacomodados em outros voos da companhia, “com possibilidades de partida hoje [sábado] e amanhã [este domingo]”.

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A empresa também informou que criou um voo extra em razão do cancelamento, com partida prevista para a 1h deste domingo, de Porto Alegre para Salvador.

“A Gol reforça que todas as ações tomadas para esse voo tiveram como foco a segurança, nosso valor número 1”, justificou a companhia.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também se manifestou sobre o caso e confirmou o cancelamento do voo G3 1979. O órgão informou que, em razão do segundo turno das eleições, reforçou a atenção a atrasos e cancelamentos, mas que “não há anormalidades no fluxo aéreo brasileiro”.

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