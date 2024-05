Gol tem prejuízo de R$ 395 milhões em abril, segundo números preliminares apresentados à Justiça

A- A+

A Gol Linhas Aéreas teve um prejuízo líquido de R$ 395 milhões no mês de abril, de acordo com relatório operacional mensal entregue pela companhia ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos, uma exigência de seu processo de recuperação judicial no país (Chapter 11).

Ao longo de abril, a empresa registrou R$ 1,34 bilhão em receita, além de um Ebitda (indicador de caixa) de R$ 135 milhões. Os dados mostram que a dívida líquida encerrou o mês em R$ 23,31 bilhões.

Também nesta sexta-feira, Mario Tsuwei Liao renunciou ao cargo de diretor financeiro e de Relações com Investidores da Gol. Em reunião, o Conselho de Administração da companhia aprovou a eleição de Eduardo Gotilla para assumir o cargo a partir de segunda-feira, 3 de junho.

O comunicado da Gol descreve Gotilla como um profissional com experiência “extensa” em cargos ligados a gestão financeira, como o de diretor da Light — também em recuperação judicial —, da RHI Magnesita, em Londres, além de diretor estatutário na CSN.

Liao, que trabalha há 19 anos para a Gol, vai se tornar assessor para projetos especiais da empresa aérea.

Veja também

BOLSA Wall Street fecha com resultados mistos, Dow Jones se destaca