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INSS Golpe da falsa prova de vida: INSS faz alerta sobre fraude a aposentados Suspeitos estariam enviando mensagens de texto para os beneficiários, solicitando dados para uma "atualização no cadastro"

A suposta necessidade de realizar a prova de vida vem sendo usada por golpistas para enganar aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O novo alerta foi emitido pelo órgão nessa segunda-feira (14).

Suspeitos estariam enviando mensagens de texto aos beneficiários, solicitando uma "atualização no cadastro".

Além de requerer dados, a mensagem ameaçava um possível corte no benefício caso a suposta prova de vida não fosse feita.

Em comunicado, o INSS alertou que a população não compartilhe dados pessoais, senhas bancárias ou documentos por telefone.

O instituto também alertou para o cuidado ao clicar em links desconhecidos, e reforçou que não pede não transferências de dinheiro.

Em caso de dúvida, o beneficiário deverá ligar para Central 135 ou utilizar o aplicativo Meu INSS.

O que é a prova de vida

A prova de vida é a forma que o INSS tem de assegurar que o beneficiário está vivo e pode continuar recebendo o seu benefício.

A ferramenta é destinada a aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios do governo.

Como a prova de vida é feita

Desde novembro de 2023, a prova de vida é feita automaticamente, por meio de cruzamento de dados de bases oficiais do governo, como votação nas eleições, atendimento no SUS, vacinação, emissão de novos documentos ou movimentação bancária com biometria.

Se o INSS não encontrar registros significativos nos últimos 10 meses após o mês de aniversário do beneficiário, ele será notificado através do aplicativo Meu INSS, onde também poderá realizar a prova de vida de forma online.

Outras formas de regularizar, em caso de notificação, é através de reconhecimento facial no Gov.br ou indo presencialmente em uma agência bancária vinculada ao INSS.

Caso opte por fazer a prova de vida de forma presencial, ela pode serrealizada no balcão de atendimento do órgão pagador ou nos caixas eletrônicos.



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