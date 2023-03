"Golpe grande que afeta a economia", diz Haddad sobre a crise das Americanas

A- A+

A crise das Americanas foi uma "fraude grande" e que está abalando os rumos da economia, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em entrevista à rede CNN Brasil, Haddad afirmou que o rombo contábil descoberto na varejista representa cerca de 0,5% do PIB, e está mexendo com os humores do mercado financeiro e a concessão de crédito no país.

- Que é fraude não tem a menor dúvida. É uma fraude grande, que abalou o mercado, porque é 0,5% do PIB, não é uma coisinha, está afetando a economia, afetando os humores, afetando o banco central. O sistema bancário brasileiro sofreu golpe grande. E os bancos são os primeiros a dizer que foi fraude. Obviamente que as suspeitas são legítimas - afirmou o ministro.

O Banco Central (BC) reconheceu que a crise da Americanas afetou a rentabilidade do sistema financeiro nacional. Segundo a autarquia, um “evento relacionado a empresa de grande porte” fez os bancos elevarem suas provisões e levou a uma deterioração nos preços de ativos no mercado de títulos privados.

Os fundos de crédito do Brasil foram atingidos por uma onda de resgates depois que o colapso da varejista Americanas alimentou temores de uma crise mais ampla nos mercados de dívida do país.

Os investidores retiraram cerca de R$ 66 bilhões líquidos de fundos locais com pelo menos 15% de sua carteira investida em crédito privado entre 12 de janeiro - um dia após o anúncio das “inconsistências contábeis” na empresa — e 2 de março, segundo estimativas do Itaú BBA. O total de ativos sob gestão nesses fundos ultrapassa R$ 1 trilhão.

Para analistas, isso reforça a percepção de que o BC pode começar a reduzir a Taxa Selic, hoje em 13,75% ao ano, já em meados deste ano.

