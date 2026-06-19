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TECNOLOGIA Golpes digitais aumentam durante a Copa do Mundo: veja como se proteger para não fazer gol contra Empresa de cibersegurança Kaspersky alerta para a alta de domínios fraudulentos, transmissões piratas de partidas e redes públicas de Wi-Fi,

Com a chegada da Copa do Mundo 2026, as pessoas ficam mais animadas e desatentas na internet, e esta é a combinação perfeita para cair em golpes digitais.

A Kaspersky, empresa de cibersegurança, alerta para a alta de domínios fraudulentos, transmissões piratas de partidas e redes públicas de Wi-Fi, onde os cibercriminosos podem roubar dados pessoais e bancários das vítimas.

A venda de itens colecionáveis, ingressos e pacotes turísticos é o principal chamariz dos golpistas. Entre abril e maio deste ano, a Kaspersky identificou 164 domínios fraudulentos de venda de itens colecionáveis relacionados ao mundial.

Essas páginas copiam a identidade visual de marcas conhecidas e oferecem produtos com preços muito abaixo do mercado. Também foram identificadas campanhas internacionais com ofertas falsas de passagens aéreas e de aluguel de imóveis.

Fazer download pode plantar adversário na sua área

No entanto, esta não é a única forma que os golpistas se aproveitam dos torcedores. Com a crescente demanda para assistir às partidas ao vivo, muitas pessoas que não têm acesso aos canais oficiais buscam alternativas na internet. Por isso, alguns site oferecem transmissões gratuitas, mas para conseguir assistir ao vídeo é exigido o download de extensões de navegador suspeitas.





Na verdade, essas plataformas fraudulentas não transmitem nada e são usadas para instalar programas maliciosos com o objetivo de sequestrar o controle do dispositivo, roubar dados sensíveis, credenciais de redes sociais e e-mails.

Wi-Fi público é como jogar sem zagueiros

Para aqueles que vão viajar para acompanhar a seleção brasileira de perto, a conexão com a internet é necessária, porém é preciso ter atenção ao utilizar Wi-Fi públicos.

A Kaspersky realizou um estudo de wardriving em cidades que receberão partidas do campeonato e analisou mais de 84 mil sinais de Wi-Fi gratuitos em pontos turísticos, aeroportos e arredores dos estádios.

O levantamento revelou que 17% das redes Wi-Fi abertas analisadas são inseguras, apresentando criptografia fraca ou inexistente. Além disso, apenas 2,9% utilizavam o protocolo de proteção moderno e quase metade (45%) ainda utilizava o protocolo desatualizado, o qual é considerado vulnerável.

Ao se conectar a essas redes sem proteção, o turista pode ter seu tráfego de dados interceptado, senhas roubadas e contas financeiras invadidas por criminosos na mesma rede.

Como manter uma boa defesa e não cair em golpes?

Para evitar cair nas armadilhas digitais durante a Copa do Mundo, a Kaspersky faz algumas recomendações:

Adquira ingressos, produtos licenciados, figurinhas e pacotes de viagem exclusivamente em plataformas oficiais e autorizadas;

Preços excessivamente baixos para passagens, hospedagens ou itens colecionáveis são indícios de fraude;

Evite realizar transações financeiras em redes públicas. Se precisar usá-las, utilize sempre uma Rede Privada Virtual (VPN);

Desconfie de lives no YouTube que direcionam para links externos na descrição ou comentários prometendo o jogo completo, e nunca instale "plugins" ou aplicativos para assistir;

Mantenha o segundo fator de autenticação ativada em todas as suas contas digitais. Mesmo que os criminosos consigam sua senha por meio de um site falso, eles não conseguirão acessar sua conta sem o código de verificação;

Use soluções de segurança: Utilize softwares confiáveis para bloquear tentativas de phishing, sites maliciosos de streaming e vírus.

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