Golpe Golpistas usam nome e CPF de contribuintes para simular cobranças da Receita Federal Criminosos criam as páginas copiando a identidade visual do gov.br para se passar por órgãos públicos

Contribuintes têm relatado receberem avisos de cobranças da Receita Federal relativas a supostas pendências tributárias vencidas. Segundo o órgão, as cobranças são indevidas, configurando um golpe em que os criminosos utilizam nome e CPF reais dos contribuintes e criam páginas falsas que imitam o visual do gov.br para aumentar a sensação de autenticidade.

No print abaixo é possível ver que além das informações pessoais das vítimas, os fraudadores criam as páginas copiando as cores e brasões para se passarem por órgãos públicos. No entanto, os links usados não pertencem ao domínio oficial.

Print do golpe da Receita Federal |Foto: Reprodução

Atenção aos endereços oficiais

De acordo com a Receita, os sites verdadeiros terminam em gov.br; todo o resto é golpe. Para conferir pendências reais, o contribuinte deve acessar o endereço oficial digitando-o manualmente no navegador.

"Todos os documentos de arrecadação ( Documento de Arrecadação de Receitas Federais e Documento de Arrecadação do Simples Nacional) devem ser gerados exclusivamente pelos meios oficiais, disponíveis no site: www.gov.br/receitafederal", afirmou em nota.

O órgão reforça ainda que não envia cobranças por aplicativos de mensagem, nem por links externos, telefones ou e-mail.

Golpe do Pix

A Receita Federal também informou que já recebeu relatos de tentativas de golpe em que criminosos se passam por funcionários de instituições públicas e solicitam o pagamento de valores sob justificativas enganosas.

As ações envolvem ligações telefônicas nas quais os golpistas orientam as vítimas a realizarem uma transferência via PIX ou QR Code, sob o pretexto de tratar-se de um procedimento de segurança ou de um recolhimento oficial.

Na prática, o pagamento é destinado a um documento de arrecadação (DARF ou DAS) emitido em nome de terceiros, resultando em prejuízo financeiro para quem realiza a operação.

Em alguns casos, o QR Code utilizado corresponde ao de um documento de arrecadação legítimo, mas vinculado a outro contribuinte.

Orientações da Receita Federal

Desconfie de qualquer pedido de pagamento via Pix ou QR Code que não venha acompanhado de documento oficial;

Não realize transferências a partir de informações recebidas por telefone ou aplicativos de mensagem;

Verifique sempre a autenticidade dos canais de atendimento antes de fornecer dados pessoais ou efetuar pagamentos;

Em caso de dúvida, o cidadão deve buscar orientação nos canais oficiais de atendimento da Receita Federal ou entrar em contato com a Ouvidoria e

A Receita Federal reforça seu compromisso com a segurança digital e a proteção dos contribuintes, atuando de forma contínua para prevenir e combater fraudes eletrônicas.

