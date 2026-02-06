A- A+

TECNOLOGIA Google, Amazon, Facebook e Microsoft vão investir US$ 650 bilhões em IA só este ano Com anúncio de US$ 200 bilhões feito pela varejista on-line nesta quinta-feira, montante destinado pelas big techs à inteligência artificial chega a patamar sem precedentes

Quatro das maiores empresas de tecnologia dos EUA anunciaram recentemente seus planos de investimentos para 2026, cujo foco, em todos os casos, será quase exclusivamente em inteligência artificial. A soma de valores impressiona: US$ 650 bilhões.

Trata-se de um aporte sem precedentes para equipamentos como data centers, chips, cabos de rede e geradores extras de energia. Os gastos previstos por Alphabet (controladora da Google), Amazon, Meta (dona do Facebook) e Microsoft ilustram a corrida das big techs para dominar o ainda emergente mercado de ferramentas de IA. E representam um boom de investimentos sem paralelo neste século.





A estimativa de investimento de cada uma das empresas para este ano marca um recorde de gastos de capital para qualquer empresa individualmente em qualquer um dos últimos 10 anos, segundo dados compilados pela Bloomberg.

