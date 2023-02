Google anuncia o Bard, rival do ChatGPT

A- A+

O Google, da Alphabet, está preparando seu concorrente ao ChatGPT. A empresa anunciou nesta segunda-feira (6) no blog oficial da companhia que Bard, seu novo serviço experimental de IA conversacional, seria aberto hoje a "testadores confiáveis" e que deve estar pronto para o público "nas próximas semanas".

O serviço visa gerar respostas detalhadas quando recebe instruções simples, como o que fazer para o almoço ou como planejar o chá de bebê de uma amiga.

“Combinaremos feedback externo com nossos próprios testes internos para garantir que as respostas de Bard atendam a um alto padrão de qualidade, segurança e fundamentação em informações do mundo real”, disse o CEO da Alphabet, Sundar Pichai, em um post anunciando a novidade. “Estamos entusiasmados com esta fase de testes para nos ajudar a continuar a aprender e melhorar a qualidade e a velocidade do Bard.”

O Bard será alimentado por LaMDA, um grande modelo de linguagem desenvolvido pelo Google que gerou polêmica em maio, quando um engenheiro de software da empresa afirmou publicamente que a IA era “sensível” – uma afirmação que desde então está sob escrutínio.

Os testadores que o Google selecionou para acesso antecipado são um grupo geograficamente diversificado de pessoas fora da empresa que irão ajudá-la a melhorar e entender como os usuários comuns encontrarão o serviço de IA na vida real, disse um porta-voz do Google.

Pichai destacou os avanços da empresa em inteligência artifical em meio à crescente concorrência de empresas como a OpenAI, fabricante do popular chatGPT.

Além do lançamento do Bard, o Google permitirá que os desenvolvedores aproveitem seus modelos de linguagem para criar seus próprios aplicativos. A empresa começará a abrir sua API Generative Language para empresas, desenvolvedores e criadores no próximo mês, disse Pichai.

“Além de nossos próprios produtos, achamos importante tornar mais fácil, seguro e escalável para que outros se beneficiem desses avanços, construindo com base em nossos melhores modelos”, escreveu Pichai na postagem do blog.

Pichai divulgou o lançamento dos grandes modelos de linguagem da empresa em uma teleconferência de resultados na semana passada. Ele acrescentou que os usuários em breve poderão usar modelos de linguagem “como um companheiro para a pesquisa”.

Na semana passada, o Google anunciou uma parceria com a startup de inteligência artificial Anthropic, que está testando seu próprio chatbot para rivalizar com o ChatGPT. O Google também investiu cerca de US$ 400 milhões na startup, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

O acordo dá ao Google uma participação na Anthropic, mas não exige que a startup gaste os fundos comprando serviços em nuvem do Google, informou a Bloomberg anteriormente.

