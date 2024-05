Google anuncia primeira rota submarina de fibra ótica que liga a Austrália à África; entenda

A- A+

O Google anunciou o lançamento da primeira rota de fibra ótica que liga diretamente a Austrália à África. Segundo a empresa, os novos investimentos são em infraestruturas digitais e iniciativas de segurança para aumentar a conectividade digital. Além disso, o objetivo é ajudar a aumentar o alcance e a fiabilidade de conectividade digital na África. O anúncio foi feito na última quinta-feira.

Nomeado como Umoja - que significa unidade na língua suaíli - essa será a primeira rota de fibra ótica que ligará os dois continentes diretamente. Ancorado no Quênia, a rota do cabo passará por Uganda, Ruanda, República Democrática do Congo, Zâmbia, Zimbábue e África do Sul, antes de cruzar o Oceano Índico até a Austrália.

Ainda segundo a empresa, a rota de fibra ótica irá permitir que os países africanos se conectem entre si e com outros locais de forma mais confiável. O caminho terrestre do cabo foi construído em colaboração com a Liquid Intelligent Technologies.

"O acesso à tecnologia mais recente, apoiado por infraestruturas digitais fiáveis e resilientes, é fundamental para o crescimento das oportunidades econômicas. Este é um momento significativo para a jornada de transformação digital do Quênia e os benefícios do anúncio irão se espalhar por toda a região", disse Meg Whitman, embaixadora dos EUA no Quênia.

“Diversificar a conectividade da Austrália e apoiar a inclusão digital em todo o mundo são objetivos extremamente importantes, e o cabo Umoja do Google ajudará a fazer exatamente isso. A Austrália saúda o investimento do Google e parabeniza todos os envolvidos na realização desta iniciativa crucial", relatou Hon Michelle Rowland MP, Ministra das Comunicações da Austrália.





Em janeiro, o governo chileno e a empresa Google anunciaram a construção do primeiro cabo submarino de fibra ótica entre América do Sul, Ásia e Oceania, chamado 'Projeto Humboldt', que permitirá maior conexão digital entre estas regiões. O cabo, que ligará a cidade chilena de Valparaíso à australiana Sydney, terá 14.800 quilômetros de extensão e capacidade de 144 terabytes por segundo. Sua vida útil será de 25 anos.

"Após anos de trabalhos e alianças, firmamos um acordo com a empresa Google para construir o cabo Humboldt, que será o primeiro cabo submarino de fibra ótica que vai conectar de forma direta a América do Sul com a Oceania e a Ásia", disse o presidente do Chile, Gabriel Boric, ao apresentar a iniciativa à imprensa.

Este cabo "consolida a posição do Chile como centro da atividade digital da América do Sul, o que abre oportunidades para novas indústrias, postos de trabalho e melhores condições trabalhistas e de vida para milhares de pessoas", acrescentou o presidente chileno.

