TECNOLOGIA Google Chrome vale "mais de US$ 50 bilhões", diz rival de navegador durante julgamento antitruste Estimativa foi feita pelo CEO do DuckDuckGo durante julgamento que discute possíveis punições ao monopólio do Google no mercado de buscas

O navegador Chrome, do Google, poderia ser vendido por mais de US$ 50 bilhões, afirmou o CEO do rival DuckDuckGo durante o julgamento antitruste movido pelo Departamento de Justiça dos EUA contra o gigante da internet.

"Acredito que valha mais de US$ 50 bilhões se fosse colocado no mercado, e isso está fora da faixa de preço do DuckDuckGo", disse Gabriel Weinberg, CEO do DuckDuckGo, que opera um navegador e motor de busca focado em privacidade.

Weinberg, que descreveu a estimativa como um cálculo "de guardanapo", baseado na base de usuários do Chrome, testemunhou como parte de uma audiência de três semanas no processo contra a Alphabet, controladora do Google. O objetivo é definir como remediar o monopólio da empresa no mercado de buscas on-line.



O juiz Amit Mehta afirmou no ano passado que o Google manteve ilegalmente um monopólio e está analisando um pacote de medidas propostas pelas autoridades antitruste. O Departamento de Justiça e um grupo de estados dos EUA defendem que o Google deveria ser forçado a vender o navegador Chrome.

O valor de US$ 50 bilhões citado por Weinberg é superior à estimativa de cerca de US$ 20 bilhões feita em novembro pelo analista da Bloomberg Intelligence, Mandeep Singh. Um preço tão elevado pode desestimular potenciais compradores, caso o Google seja obrigado a se desfazer do Chrome.

Executivos das empresas de inteligência artificial OpenAI e Perplexity já haviam testemunhado anteriormente no julgamento que estariam interessados em adquirir o Chrome, caso o tribunal determinasse sua venda.

