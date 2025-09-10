A- A+

TECNOLOGIA Google Cloud promoverá curso gratuito de inteligência artificial para 200 mil pessoas O treinamento será 100% gratuito, com sessões presenciais em 50 universidades, sendo 20 brasileiras

O Google Cloud anunciou nesta quarta-feira que, no próximo dia 6 de dezembro, vai realizar o evento “Capacita+ Aprenda IA com Google Cloud” para treinar 200 mil profissionais e estudantes em inteligência artificial (IA) generativa em um único dia. O curso ocorrerá em seis países da América Latina: além do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México.

O treinamento será 100% gratuito, com sessões presenciais em 50 universidades, sendo 20 brasileiras, incluindo instituições como o Senai-SP, PUC-MG, Insper, Vitru, Mackenzie e Cogna. A ideia é atrair também profissionais de outras áreas, não somente tecnologia.

A proposta, explicou a empresa, é avançar no compromisso estabelecido em abril deste ano de treinar 1 milhão de brasileiros em IA e nuvem nos próximos anos.

O conteúdo abrange desde conceitos básicos até o uso de ferramentas como o Gemini para Google Workspace. Haverá um foco especial em engenharia de prompts e na experiência "no-code", que permite o uso da IA sem a necessidade de conhecimentos em programação.





Durante o Google Cloud Summit, realizado nesta quarta-feira em São Paulo, o Google Cloud também anunciou que sua nova geração de processadores de inteligência artificial, chamados Trillium, passará a ser hospedada na região de nuvem de São Paulo. É o primeiro país da América Latina a receber essa tecnologia.

É a sexta versão dessas Unidades de Processamento Tensor (TPUs, na sigla em inglês), criada pela empresa para acelerar tarefas de IA. O hardware promete desempenho quatro vezes maior no pico de computação, triplica a taxa de transferência de dados e é 67% mais eficiente no consumo de energia em relação ao modelo anterior.

Isso deve reduzir a latência (o tempo de resposta entre a solicitação e a execução de uma tarefa) e ampliar a capacidade de treinamento e uso de modelos complexos no país.

Além disso, a partir de novembro, o Google Cloud também vai possibilitar que o Gemini 2.5 seja executado no Vertex AI no Brasil, uma solução para empresas brasileiras que lidam com dados sensíveis. Basicamente, as organizações poderão armazenar dados e realizar processamento de IA em servidores localizados no Brasil. Isso garante que as informações não saiam do país, atendendo a requisitos legais e de segurança.

