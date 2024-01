Google desativa "cookies" do navegador Chrome de milhares de usuários; saiba se você está entre eles

A- A+

O Google começou a limitar nesta quinta-feira (4) os cookies de terceiros para alguns usuários do navegador Chrome. Esse é o primeiro passo de uma decisão anunciada em 2020 para abandonar definitivamente os rastreadores, criticados pelo caráter intrusivo.

"Conforme plano anunciado anteriormente, o Chrome está limitando por padrão os cookies de terceiros para 1% de seus usuários, para facilitar os testes antes de aumentar a capacidade para 100% dos usuários, a partir do terceiro trimestre de 2024", indicou a gigante americana em uma postagem em seu blog.

Os cookies, arquivos pequenos usados para rastrear a navegação dos usuários e oferecer anúncios personalizados, têm sido submetidos a uma regulamentação mais rigorosa, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia em 2016, ou uma lei do mesmo âmbito na Califórnia.

O termo "cookies de terceiros" é usado para indicar os cookies que vêm dos sites visitados e não do próprio navegador. De acordo com a empresa, aqueles entre o 1% verão o símbolo de um olho com um risco na barra de pesquisa ao acessarem sites com cookies. Ao clicar sobre o ícone é possível desativar o bloqueio. Veja abaixo:

O Google destacou que a eliminação completa dos cookies de terceiros só será possível após passar pela aprovação da Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA, na sigla em inglês) do Reino Unido em relação a possíveis problemas de concorrência.

Em janeiro de 2020, a empresa anunciou seu compromisso de abandonar os cookies de terceiros no prazo de dois anos. A implementação dessa reforma foi adiada várias vezes, antes de entrar em vigor no início de janeiro.

Nos últimos dois anos, o Google tem desenvolvido um sistema alternativo aos cookies, vinculado ao navegador e não aos sites visitados. Em vez de direcionar os usuários individualmente, os anunciantes irão focar em segmentos de audiência - chamados "FLoC" -, que incluem centenas ou milhares de pessoas.

