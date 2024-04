A- A+

mercado tecnologico Google deve entrar hoje para o 'clube dos US$ 2 trilhões'; entenda Ações da Alphabet, empresa que controla a gigante de buscas, disparam 11%. Com isso, valor de mercado do grupo deve superar esta marca, juntando-se a Microsoft, Apple e Nvida

A Alphabet, empresa holding do Google, está em vias de entrar no clube de US$ 2 trilhões. Ou seja, seu valor de mercado deve superar nesta sexta-feira (26) esta marca, juntando-se a um restrito grupo de empresas que já alcançaram este patamar e é formado ainda por Microsoft, Apple e Nvidia.

As ações da empresa dispararam 11% na manhã desta sexta-feira, nas negociações prévias à abertura das Bolsas em Nova York, após o grupo ter divulgado seus resultados financeiros do primeiro trimestre. As receitas da Alphabet subiram 15%, para US$ 80,5 bilhões no início de 2024. E seu lucro avançou 57%, para US$ 23,7 bilhões.

Mas o que fez mesmo as ações dispararem foi a informação de que, pela primeira vez na sua História, a Alphabet vai pagar dividendos aos acionistas – ou seja, vai repassar parte dos lucros auferidos. Empresas de tecnologia raramente distribuem dividendos, porque reinvestem a maior parcela de seus ganhos.

