A- A+

tecnologia Google é alvo de queixa antitruste junto à UE por uso de conteúdo alheio em resumos gerados por IA Associação de editores apresentou denúncia à Comissão Europeia. Os AI Overviews são extratos criados por inteligência artificial a partir do conteúdo de vários sites

O Google está sendo alvo de uma denúncia antitruste na União Europeia por causa dos seus resumos gerados por inteligência artificial , conhecidos como AI Overviews. A queixa foi apresentada por um grupo de editores independentes, chamado The Independent Publishers Alliance (Aliança de Editores Independentes, numa tradução livre).

Segundo documento obtido pela Reuters, o grupo também solicitou à Comissão Europeia, braço executivo do bloco europeu, medidas provisórias para evitar o que descreve como danos contínuos e potencialmente irreparáveis aos seus negócios.

Os AI Overviews do Google, exibidos para usuários em mais de 100 países, são resumos gerados por IA usando conteúdo de vários sites que aparecem acima dos resultados de busca padrão. Desde maio, o Google começou a incluir anúncios nesses resumos.

A Alphabet, controladora do Google, empresa está fazendo sua maior aposta ao integrar inteligência artificial à busca para melhorar a experiência do usuário, mas essa decisão vem gerando preocupações entre alguns provedores de conteúdo, como os editores, que argumentam que isso está custando tráfego valioso, leitores e receita.

O documento apresentado pela Aliança de Editores Independentes à Comissão Europeia, datado de 30 de junho, alega que o Google abusa de seu poder de mercado nas buscas on-line.

"O serviço principal de busca do Google está utilizando indevidamente conteúdo da web nos AI Overviews do Google Search, o que causou — e continua causando — prejuízos significativos aos editores, incluindo os de notícias, na forma de perda de tráfego, leitores e receita", aponta o documento ao qual a Reuters teve acesso.

De acordo com a reportagem da Reuters, o documento afirma que o Google posiciona seus AI Overviews no topo da página de resultados da busca geral para exibir seus próprios resumos, que são gerados com base em material de editores, e alega que esse posicionamento prejudica o conteúdo original dos editores.

"Os editores que utilizam o Google Search não têm a opção de impedir que seu material seja usado para o treinamento do modelo de linguagem de IA do Google e/ou rastreado para geração de resumos, sem perder a capacidade de aparecer na página de resultados da busca geral do Google", acrescenta a denúncia.

Veja também