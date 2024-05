Google e Meta: parcerias milionárias com estúdios de Hollywood na área de inteligência artificial

A- A+

A Alphabet, dona do Google, e a Meta, controladora de Facebook, Instagram e WhatsApp, fizeram reuniões com representantes de grandes estúdios de Hollywood para discutir o licenciamento de conteúdo do cinema para uso em seus softwares de geração de vídeo com inteligência artificial (IA), segundo pessoas familiarizadas com as conversas informaram à Bloomberg.

As duas gigantes de tecnologia americanas estão desenvolvendo tecnologias que podem criar cenas realistas a partir de um prompt (comando) de texto e estão dispostas a oferecer dezenas de milhões de dólares por parcerias com estúdios de alguma forma.

A rival OpenAI, apoiada pela Microsoft e que já apresentou inovações em geração de vídeo com IA, está mantendo conversas semelhantes. Procuradas pela Bloomberg, Alphabet, Meta e OpenAI não quiseram comentar as negociações.

A Warner Bros. Discovery expressou a disposição de licenciar alguns de seus programas para treinar os modelos de IA, mas apenas para objetivos específicos, não disponibilizar toda a sua biblioteca.





Disney e Netlix não se mostraram interessadas em licenciar conteúdo para as big techs, mas manifestaram interesse em outros tipos de colaboração.

Os estúdios de Hollywood parecem ansiosos para discutir maneiras de usar a IA em suas produções como uma forma de reduzir custos, mas, ao mesmo tempo, buscam proteger seu conteúdo do uso pelos sistemas de IA sem o pagamento de direitos autorais.

Eles têm receio de fornecer filmes e programas de TV a empresas de tecnologia sem controle sobre como esse conteúdo será usado. Ainda esta semana, a atriz Scarlett Johansson exigiu que a OpenAI parasse de usar uma voz que soasse como a dela para alimentar seu chatbot depois que ela se recusou a trabalhar com a empresa.

