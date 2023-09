Google é processado após homem cair de ponte enquanto seguia instruções do Maps nos EUA; fotos

A- A+

A família de um homem que morreu após cair com o carro de uma ponte que havia desabado está processando a Google por negligência. Isso porque Philip Paxson, um vendedor de dispositivos médicos dos Estados Unidos, seguia as instruções do Google Maps quando ocorreu a queda de seis metros, informou a informou a Associated Press.

Os parentes alegam que a gigante de tecnologia havia sido informada do desabamento da estrutura, mas não atualizou o sistema de navegação. Paxon morreu em 30 de setembro de 2022, depois que seu Jeep Gladiator caiu em um rio em Hickory, na Carolina do Norte, segundo ação movida nesta terça-feira no Tribunal Superior do Condado de Wake.

Ele voltava da festa de aniversário da filha quando passou por um bairro desconhecido. Em seguida, o Google Maps o instruiu a cruzar uma ponte que havia desabado nove anos antes e que não tinha sido reconstruída. A polícia encontrou o corpo dele dentro do carro, que estava parcialmente submerso. Segundo as autoridades, não havia barreiras ou sinais de alerta ao longo da estrada.

— As nossas meninas perguntam como e porquê o pai delas morreu, e fico sem palavras que elas possam entender, porque, como adulta, ainda não consigo entender como os responsáveis pelas direções do GPS e da ponte puderam ter agido com tão pouca consideração pela vida humana — disse a viúva Alicia Paxson à AP.

A Patrulha Estadual da Carolina do Norte frisou que a ponte não era administrada por autoridades locais ou estaduais, e que a empresa responsável havia sido dissolvida. Nos anos que antecederam a morte dele, várias pessoas já tinham notificado o Google Maps sobre o desabamento da construção, solicitando que a empresa atualizasse o sistema de navegação.

Veja também

Direitos autorais Direitos autorais: representantes do Ecad visitam Folha de Pernambuco