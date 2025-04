A- A+

PROCESSO ANTITRUSTE Google enfrenta possível processo antitruste de US$ 5,6 bilhões no Reino Unido por publicidade A ação está sendo tomada em nome de organizações do Reino Unido

A Google está enfrentando um possível processo de ação coletiva de 5 bilhões de libras (US$ 5,64 bilhões) no Reino Unido, que alega que a gigante do setor abusou de sua posição dominante e teria cobrado a mais de empresas por serviços de publicidade de busca.

Um porta-voz da Google disse que o caso era especulativo e oportunista, acrescentando que os consumidores e anunciantes recorrem à empresa porque ela é útil.

A ação está sendo tomada em nome de organizações do Reino Unido que publicaram anúncios na plataforma de janeiro de 2011 até o momento em que a reclamação foi apresentada.

"A Google é uma das empresas mais poderosas do mundo. No entanto, por meio de uma série de práticas deliberadas e excludentes, procurou eliminar seus rivais e dominar o mercado de publicidade de busca, cobrando bilhões de libras a mais dos anunciantes do Reino Unido", declarou Damien Geradin, fundador da Geradin Partners.



