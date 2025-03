Google está perto de comprar startup de rastreamento ocular para novos óculos inteligentes

A- A+

A Alphabet, dona do Google, está prestes a fechar a compra da AdHawk Microsystems, uma startup canadense especializada em rastreamento ocular. A ideia é reforçar sua aposta em óculos e headsets inteligentes. O negócio deve sair por cerca de US$ 115 milhões, segundo fontes ligadas ao assunto.

Isso inclui US$ 15 milhões em pagamentos futuros que dependerão do cumprimento de metas de desempenho da AdHawk, segundo essas pessoas, que pediram anonimato porque o acordo ainda não foi anunciado.

O acordo está programado para ser concluído nesta semana, mas ainda há a possibilidade de as negociações fracassarem nesta fase final, pois o contrato não foi assinado.

Um porta-voz do Google se recusou a comentar, enquanto a AdHawk não respondeu a um pedido de declaração.

Baixo consumo de energia

Fundada em 2017, a AdHawk desenvolveu chips, hardware e software para rastreamento ocular avançado. A empresa, sediada em Waterloo, Ontário, criou óculos chamados MindLink e oferece a tecnologia para fabricantes, permitindo que dispositivos determinem para onde um usuário está olhando.

O principal diferencial da AdHawk são seus componentes de baixo consumo de energia, que analisam a córnea e as pupilas dos usuários mais rapidamente do que sensores concorrentes.

A AdHawk tem estado disponível para aquisição há alguns anos. Em 2022, a Meta considerou comprá-la, segundo a Bloomberg News relatou na época.

A startup é apoiada pelos braços de investimento de risco da Samsung, Intel, HP. e Sony Group. A EssilorLuxottica, dona da Ray-Ban e parceira da Meta em óculos inteligentes, também é investidora.

A tecnologia de rastreamento ocular se tornou um componente essencial em headsets de realidade aumentada e virtual. Esse recurso é central para a interface do Vision Pro da Apple e será uma parte importante do próximo headset Moohan da Samsung — um dispositivo desenvolvido em parceria com o Google. O descontinuado Meta Quest Pro, da Meta, também dependia dessa tecnologia.



Google foi pioneiro

O Google foi um dos pioneiros na tecnologia de óculos inteligentes, lançando um dispositivo chamado Glass há mais de uma década. No entanto, o produto nunca foi um grande sucesso de vendas e foi descontinuado há dois anos.

Desde então, a empresa tem discutido um retorno ao mercado de óculos inteligentes, citando o potencial da inteligência artificial. Além de sua colaboração com a Samsung, o Google passou anos testando novos protótipos de óculos. O rastreamento ocular, especialmente com componentes de baixo consumo de energia, pode ajudar a viabilizar esses designs no mercado.

Em dezembro, o Google apresentou um sistema operacional chamado Android XR, que funcionará no headset da Samsung e em outros dispositivos futuros. O software inclui frameworks para que desenvolvedores possam incorporar suporte ao rastreamento ocular em seus aplicativos.

A equipe da AdHawk deve se juntar à divisão Android XR dentro da organização de Plataformas do Google após a conclusão do acordo, segundo as fontes. No início deste ano, o Google comprou parte da divisão XR da HTC por US$ 250 milhões, adquirindo mais engenheiros e propriedade intelectual relacionada a headsets e óculos.

