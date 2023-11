A- A+

TECNOLOGIA Google fecha acordo com o Canadá para pagar por conteúdo de notícias on-line Lei, que entrará em vigor em 19 de dezembro no país, força o pagamento aos editores locais para uso de conteúdo de notícias em plataformas digitais

O Google, da Alphabet, fechou um acordo com o governo do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau sobre uma lei controversa que exige que a empresa pague por notícias.

Em comunicado, o Ministro do Patrimônio canadense, Pascale St-Onge, informou que a big tech vai contribuir com US$ 74 milhões (cerca de R$ 360 milhões) em apoio financeiro anual, indexado à inflação, para uma ampla gama de empresas de notícias no país.

O acordo, depois de meses de negociações e forte oposição do Google e da Meta Platforms (dona do Facebook e Instagram), pode evitar o bloqueio de notícias no mecanismo de buscas mais popular do mundo a partir de dezembro.

A Lei de Notícias On-line de Trudeau, também conhecida como Projeto de Lei C-18, tem como objetivo tentar forçar a Meta e o Google a pagar aos editores locais para que apresentem conteúdo de notícias em suas plataformas, uma tentativa de impulsionar um setor que sofreu perdas maciças de receita de publicidade.

Mas as duas empresas de tecnologia vinham resistindo com veemência. Desde agosto, os links de notícias do Facebook e Instagram já haviam sido bloqueados pela Meta no Canadá para evitar pagamentos.

O Google havia ameaçado remover notícias dos resultados de pesquisa antes que a lei entrasse em vigor em 19 de dezembro.

Veja também

PORTARIA Saúde inclui burnout e tentativa de suicídio em lista de doenças relacionadas ao trabalho