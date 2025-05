Google lança AI Futures Fund, nova iniciativa para apoiar startups que desenvolvem IA

A- A+

O Google anunciou nesta segunda-feira o lançamento do AI Futures Fund, programa para investir e colaborar com startups que desenvolvem inteligência artificial.

De acordo com a gigante de tecnologia, a iniciativa dará para as empresas em vários estágios de crescimento acesso antecipado aos modelos da tecnologia mais recentes do Google DeepMind, como Gemini, Imagen para geração de imagens e Veo para geração de vídeos.

Segundo o comunicado do Google, as startups que fizerem parte do AI Futures Fund também receberão colaboração com especialistas do Google, a partir de suporte prático de pesquisadores, engenheiros, gerentes de produto, designers e especialistas em lançamento no mercado do Google DeepMind e do Google Labs. Ainda, as startups receberão créditos e suporte do Google Cloud, bem como a possibilidade de investimento de capital.

Em nota oficial, o Google menciona que, nos últimos meses, o AI Futures Fund tem trabalhado com um grupo seleto de startups de diversos setores.

"Essas primeiras colaborações mostram como o suporte certo pode ajudar os fundadores a se moverem mais rápido, testar ideias mais ousadas e criar produtos que antes não eram possíveis", afirma.

