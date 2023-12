A- A+

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Google lança Gemini, inteligência artificial para rivalizar com o ChatGPT; saiba tudo No Brasil, ferramenta Bard ganha versão mais poderosa de IA para textos, mas por enquanto só em inglês

O Google lança nesta quarta-feira (6) a Gemini 1.0, uma nova linguagem de inteligência artificial multimodal. A empresa afirma que se trata de uma ferramenta superior ao GPT-4, usado na versão paga do ChatGPT.

A IA do Google fez escore de 90% no teste de Compreensão Massiva de Linguagem Multitarefa (MMLU, na sigla em inglês), que combina assuntos como história, matemática, medicina, física e ética, e, segundo a empresa, superou não apenas o modelo mais avançado da OpenAI — que fez pontuação de 86% —, mas também especialistas humanos.

Linguagem multimodal

Segundo o que foi anunciado pelo Google, o Gemini entende comandos em código, imagem, áudio, vídeo e texto de forma simultânea. Para programadores, consegue compreender Python, Java, C++ e GO.

A linguagem de IA foi desenvolvida em três versões: Ultra, Pro e Nano. A Nano é o modelo compacto do Gemini, idealizado para celulares, e pode ser usado já nesta quarta-feira (6) por desenvolvedores do Android Studio.

A Pro é uma versão intermediária da Gemini, que desembarca no Google AI Studio — plataforma de desenvolvimento da empresa, voltada para programadores — em 13 de dezembro. Já o Ultra é um modelo mais robusto do Gemini, que está em testes de segurança e deve ser lançado somente em 2024.

Google Bard mais potente

Já nesta quarta-feira, o Bard — o "ChatGPT do Google" — ganha uma versão melhorada, baseada no Gemini Pro. Esse modelo — que, segundo a empresa, teria superado o GPT-3.5, usado no modo gratuito do ChatGPT — tem mais capacidade de compreender, resumir, programar e raciocinar comandos, fornecendo respostas mais adequadas e corretas.

A princípio, essa nova versão do Bard está disponível para comandos em texto apenas em inglês, em 170 países — inclusive no Brasil. A expectativa é de que chegue a mais línguas e lugares nos próximos meses.

Ainda não há previsão de prompts com códigos, imagens ou vídeos.

No início de 2024, o Google pretende lançar também o "Bard Avançado", baseado no modelo Ultra do Gemini. De acordo com a empresa, essa versão ainda está em testes de segurança.

Parâmetros de segurança

O Google afirmou ter seguido parâmetros de segurança para desenvolver o Gemini. Segundo a empresa, foi realizada uma pesquisa, em maio deste ano, para identificar riscos potenciais na inteligência artificial — como possíveis ofensas, persuasão e autonomia no modelo.

A empresa também afirma ter se baseado em outros padrões de segurança gerais do mercado de desenvolvimento de inteligência artificial, como os Avisos Reais de Toxicidade, que reúnem mais de 100 mil comandos reais feitos por usuários e que representam padrões de violência, estereótipos ou riscos à sociedade.

Publicidade, busca e navegador com IA

Além do Bard, outros produtos do Google ganharão o Gemini. A expectativa da empresa é de, no ano que vem, adicionar o modelo de IA a serviços como a Busca, Publicidade, Duet AI e Google Chrome.

O Pixel 8 Pro, celular do Google, também terá o modelo em seu sistema operacional. De acordo com a empresa, a adição criou recursos como resposta inteligente no teclado do WhatsApp e edição automática de imagens. Não há previsão de que o Gemini chegue a outros celulares Android.

