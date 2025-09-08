A- A+

tecnologia Google lança Modo IA em português para buscas; entenda como funciona Recurso é alimentado por uma versão personalizada do modelo Gemini 2.5 e permite pesquisas em diferentes formatos

O Google começou a liberar no Brasil o Modo IA nesta segunda-feira, uma interface de busca baseada em chatbot. Sem substituir os links ou Visões Gerais com IA, já disponíveis na busca atual, o recurso pode ser encontrado em uma aba separada, logo acima dos resultados da pesquisa, ao lado de opções como "notícias", "imagens" e "shopping", na versão web e no app da big tech para os sistemas Android e IOS.

O novo recurso, que já começou a ser lançado em outras regiões, como os Estados Unidos, Índia e Reino Unido, promete transformar a maneira como os usuários pesquisam, oferecendo respostas mais detalhadas, aprofundadas e personalizadas para perguntas complexas.

"O Modo IA foi projetado para entender o que você está procurando e ajudá-lo a encontrar", informou a empresa em seu blog.

O Modo IA usa uma versão personalizada do Gemini 2.5, com a técnica de desdobramento de pergunta, dividindo as mais complexas em subtópicos, promovendo uma infinidade de consultas simultâneas.

Os recursos podem ajudar, por exemplo, quem deseja receber recomendações, planejar viagens e obter instruções para realizar uma tarefa.

A empresa informou ainda que pretende mostrar uma resposta gerada por inteligência artificial sempre que possível, mas que exibirá a busca no modo convencional quando nos casos em que não tiver "alta confiabilidade".

Uma das principais novidades do Modo IA é ser multimodal, o que permite que o usuário faça as perguntas da maneira que achar mais natural, aceitando interações por texto, voz e imagem, seja via câmera ou upload de fotos, o que amplia significativamente sua aplicabilidade em contextos cotidianos e profissionais.

Para o Google, o avanço da IA nas buscas não é apenas uma inovação técnica, mas uma estratégia de posicionamento global. Desde o lançamento da AI Overview, que antecipa resumos gerados por IA no topo das páginas de resultados, a companhia vem investindo na integração da tecnologia ao seu core business.

A empresa destaca ainda o impacto da ferramenta na descoberta de conteúdo relevante: “Ajudar as pessoas a descobrirem conteúdo em toda a web continua sendo o foco da missão do Google”. "Com o Modo IA, o usuário pode explicar exatamente o que está procurando e receber respostas mais completas, com links destacados e formatos variados. A iniciativa reforça o compromisso da empresa em democratizar o acesso à informação de qualidade, agora com uma experiência mais fluida e natural para o público brasileiro".

Os principais recursos do modo IA incluem:

Raciocínio avançado - o Modo IA usa uma técnica de "ramificação de consultas" para dividir perguntas complexas em subtópicos. Em seguida, ele faz várias pesquisas simultaneamente para explorar a Web com mais profundidade e encontrar conteúdo relevante.

Multimodalidade - os usuários podem interagir com o Modo IA usando texto, voz (tocando no ícone do microfone) ou enviando uma imagem, ou tirando uma foto e fazendo perguntas sobre ela.

Pesquisa na Web - ao fornecer uma resposta gerada por IA, o Modo IA também oferece links em destaque para conteúdo da Web para mais informações.

