Tecnologia Google lança nova versão do celular de entrada Pixel 9a, por US$ 499; com mais câmeras Design muda, com bordas retas, e tamanho da tela aumenta. Bateria vai durar mais. Lançamento ocorre poucas semanas após Apple apresentar seu novo iPhone 16e

A Alphabet, dona do Google, lançou uma versão redesenhada de seu smartphone acessível da linha Pixel, melhorando o processador e a duração da bateria semanas após o iPhone 16e, modelo mais barato da Apple, chegar ao mercado.

O novo Pixel 9a, anunciado nesta quarta-feira, custa US$ 499 (cerca de R$ 2.836), o mesmo valor do Pixel 8a do ano passado.

Esse preço é comparável ao do iPhone 16e, que tem preço inicial de US$ 599 (R$ 3.405), lançado em fevereiro e é posicionado como uma alternativa mais acessível ao iPhone 16.

O Pixel 9a estará disponível nas lojas a partir de abril.

Confira, abaixo, as principais novidades do novo Pixel:

Além das atualizações internas, o Pixel 9a agora tem um design com bordas retas em vez de curvas, combinando com o visual do modelo premium Pixel 9 lançado no ano passado. A traseira também é plana, eliminando o módulo de câmeras saltado dos modelos anteriores.

O aparelho conta com duas câmeras na parte de trás: um sensor principal de 48 megapixels e uma lente ultrawide de 13 megapixels.

Apesar de a resolução ter diminuído em relação aos 64 megapixels do Pixel 8a, o Google afirma que o novo sistema captura mais luz e inclui um modo de foco macro.

A tela do 9a é um pouco maior que a do 8a, passando de 6,1 para 6,3 polegadas. Em comparação, o iPhone 16e tem um display menor, de 6,1 polegadas.

O painel do novo Pixel pode atingir 2.700 nits de brilho ao ar livre, enquanto o do 8a chegava a 2.000 nits.

A duração da bateria também melhorou: agora, o aparelho pode funcionar por até 30 horas com uma única carga, contra 24 horas no modelo anterior.

No modo de economia de energia, a autonomia chega a impressionantes 100 horas, um avanço em relação às 72 horas prometidas anteriormente.

O novo modelo estará disponível nas cores preto, branco, azul-claro e rosa.

O 9a será vendido com 128 GB de armazenamento interno por US$ 499 (R$ 2.836) ou 256 GB por US$ 599 (R$ 3.405), o mesmo preço do iPhone 16e.

Ele também substitui o processador interno Tensor G3 pelo novo Tensor G4, tornando-se o primeiro smartphone Pixel equipado com a quarta geração do chip da empresa. Outras melhorias incluem maior resistência à água e poeira, passando da certificação IP67 para IP68.

Modelos acessíveis do Pixel são aposta do Google

Embora os smartphones Pixel tenham conquistado alguns consumidores com seus recursos de inteligência artificial e integração com os serviços do Google, eles nunca conseguiram uma participação significativa no segmento premium dominado pela Apple e pela Samsung Electronics.

No entanto, os modelos mais acessíveis ajudaram a empresa a expandir sua participação no mercado.

Segundo a IDC, o Google registrou seu “maior volume de vendas de smartphones de todos os tempos” no terceiro trimestre do ano passado.

O novo iPhone 16e traz uma concorrência adicional para o Google no segmento de celulares mais baratos.

Com os preços atuais, o Pixel 9a custa apenas US$ 100 (R$ 569) a menos que o 16e, e ambos oferecem especificações semelhantes — com exceção da câmera superior do dispositivo do Google.

