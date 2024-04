A- A+

TECNOLOGIA Google lança o Vids, gerador de vídeos com IA, e anuncia novos recursos no Meet e Gmail; entenda Empresa apresentou serviços para marcas e usuários em evento nos EUA, com foco em expansão da inteligência artificial no trabalho; confira os principais lançamentos

Em busca de expandir o uso corporativo da inteligência artificial, o Google Cloud anunciou nesta terça-feira (9) a inclusão de recursos de IA em ferramentas populares, como a Gmail e o Meet, além do lançamento de serviços que incluem um gerador de vídeos e uma plataforma que cria assistentes virtuais personalizáveis.

No caso do Google Meet, a novidade é um assistente baseado em inteligência artificial que resume conversas e traduz reuniões em tempo real, enquanto o Gmail será integrado a comandos de voz. Para vídeos, a grande aposta é o Google Vids, sistema que cria e edita conteúdos a partir de comandos simples de texto.

O pacote de anúncios foi feito em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde acontece o Google Cloud Next '24, evento da divisão de nuvem da gigante de tecnologia. As novidades usam o Gemini 1.5 Pro, modelo mais avançado de IA da empresa, apresentado também nesta terça-feira.

Além de lançamentos em softwares, o Google deu novos passos também na corrida pela infraestrutura em torno da IA. Nessa área, são duas investidas. A primeira é o lançamento de um hipercomputador de uso empresarial com estrutura interna e softwares voltados para treinar modelos de IA. A segunda é o Google Axion, primeiro processador da empresa, em um momento de demanda aquecida por CPUs.

Vids: editor de vídeos com IA do Google

O Google Vids é o primeiro app do Google Workspace que já nasce dentro da onda da IA generativa que tomou o Vale do Silício e as empresas de tecnologia. O anúncio acontece dois meses depois da OpenAI apresentar os primeiros resultados do Sora, seu gerador de vídeos em fase experimental, e que não tem data de lançamento.

No caso do Vids, o sistema deve estar no mercado em junho. O foco, segundo o Google, é uso para o trabalho. O aplicativo funciona como um assistente que edita e produz vídeos. Outras funcionalidades incluem criação de trilha sonora e narração, além de estocagem de imagens e sugestão de cenas. O modelo ficará integrado a sistemas como o Docs, Planilhas e Apresentações.

Por enquanto, ele vai funcionar em inglês e para usuários que são assinantes do Workspace (que inclui aplicativos como Gmail, Agenda, Meet e Drive). A ideia é que, mais para frente, o lançamento seja geral:

"Vamos considerar, a partir do retorno dos clientes (que terão acesso aos sistemas), o lançamento para um público mais amplo" afirmou Aparna Pappu, vice-presidente e diretora geral do Google Workspace, em coletiva com veículos da imprensa internacional, incluindo O Globo.

Gmail com áudio e Google Meet com tradutor

No Google Meet, sistema de reuniões por vídeo, são duas novidades: o recurso "Faça notas por mim", que cria anotações automáticas de uma reunião, e o "Traduza para mim", que vai detectar 69 idiomas diferentes e gerar legendas na conversa. O serviço de notas está disponível como uma assinatura adicional de US$ 10 (R$ 50) aos usuários que pagam serviços no Workspace. O tradutor de reuniões será lançado em junho.

Provedor de e-mail mais popular do mundo, o Gmail terá também novas funcionalidades com a IA. A principal é a integração com áudio, que vai permitir que o usuário grave uma mensagem por voz e peça que o app transforme o conteúdo em um e-mail. Outra opção inclui a conversão de notas rascunhadas em mensagens prontas.

A IA vai entrar também no Google Chat, de comunicação corporativa. A ideia é que as equipes tenham um "colega" de inteligência artificial que resuma conversas e responda perguntas.

Os anúncios vêm na esteira dos esforços do Google para incluir o Gemini, seu modelo de IA concorrente do GPT, da OpenAI, em todos os produtos e serviços da companhia. Desde o ano passado, o Gemini (antes chamado de Bard) começou a ser integrado ao e-mail, Docs e Slides, entre outros.

Ao todo, o Workspace tem 10 milhões de assinantes (entre empresas e pessoas), que já poderão usar as atualizações de IA. Depois, a expectativa é que o Google amplie as novidades para a base de 3 bilhões de usuários do Workspace no mundo.

Assistentes de IA para trabalho

Para negócios, um dos principais lançamentos é o Vertex AI Agent Builder, plataforma que permite a empresas desenvolverem os próprios assistentes virtuais de inteligência artificial. Ao todo, serão 130 tipos diferentes de robôs disponíveis, que rodam de forma integrada ao Workspace (que agrega Gmail, Docs e Agenda, entre outros). O serviço mira empresas clientes do Google Cloud, de nuvem.

Em apresentação para imprensa, executivos da companhia simularam o uso de um assistente virtual em uma agência de publicidade. Na demonstração, a IA é capaz de analisar a narrativa visual de uma campanha, criar peças a partir de um padrão, e aí gerar storyboards e slides para uma apresentação.

"Eles (os agentes) podem compreender informações multimodal, com processamento de vídeo, áudio e texto juntos, conectando e racionalizando diferentes comandos. Eles podem aprender com o tempo e facilitar transações e processos de negócios" destacou Thomas Kurian, CEO do Google Cloud.

A brasileira Dasa, de saúde, o Canva e o Carrefour estão entre as empresas que já usam assistentes de IA do Google. Os agentes podem trabalhar só com dados internos das companhias ou também com informações públicas do buscas, do Google.



