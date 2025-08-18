Seg, 18 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda18/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MULTA

Google pagará multa de US$ 36 mi por acordos anticompetitivos com operadoras na Austrália

A empresa se posicionou em um comunicado: "Estamos satisfeitos por resolver as preocupações da ACCC, que envolviam disposições que não estão em nossos acordos comerciais há algum tempo."

Reportar Erro
O símbolo do Google no campus em Mountain View, na Califórnia O símbolo do Google no campus em Mountain View, na Califórnia  - Foto: Josh Edelson / AFP

O Google concordou em pagar uma multa de 55 milhões de dólares australianos (US$ 36 milhões) por assinar acordos anticompetitivos com as duas maiores operadoras de telecomunicações da Austrália, a Telstra e a Optus, que proibiam a instalação de motores de busca concorrentes em alguns smartphones.

Sob os acordos anticompetitivos, que estiveram em vigor por 15 meses até março de 2021, as empresas pré-instalaram apenas o Google Search em telefones Android vendidos aos clientes.

Outros motores de busca foram excluídos. Em troca, as operadoras receberam uma parte da receita de publicidade gerada pelo Google a partir desses clientes.

Leia também

• Justiça determina que Google quebre sigilo de usuário que ameaçou Felca

• Fortnite vence batalha nos tribunais contra Apple e Google

• Google obtém US$ 28,2 bi de lucro no 2T graças à IA

A Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores (ACCC) mencionou em comunicado que iniciou processos no Tribunal Federal da Austrália - responsável por decidir se a multa é apropriada - contra a divisão Google Asia Pacific, com sede em Cingapura. O Google aceitou que os acordos provavelmente teriam o efeito de "reduzir substancialmente a concorrência", disse a comissão.

A presidente da ACCC, Gina-Cass Gottlieb, afirmou: "Condutas que restringem a concorrência são ilegais na Austrália porque geralmente significam menos escolha, custos mais altos ou pior serviço para os consumidores."

O Google se posicionou em um comunicado: "Estamos satisfeitos por resolver as preocupações da ACCC, que envolviam disposições que não estão em nossos acordos comerciais há algum tempo." 

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter