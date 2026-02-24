A- A+

Tecnologia Google se desculpa após alerta de notícias com conteúdo racista sobre o BAFTA Awards A empresa informou que o erro não foi gerado por Inteligência Artificial

A edição de 2026 Bafta, considerado o Oscar Inglês, foi realizada no último domingo (22). Apesar do reconhecimento de grandes nomes e apostas da indústria do cinema, os insultos racistas contra os atores Michael B Jordan e Delroy Lindo, astros de "Pecadores", foram os destaques da noite.

E para piorar a situação, o Google enviou alertas de notícias sobre o evento com a injúria racial. Nesta terça-feira (24), a empresa se desculpou pelo erro e informou que ele não foi gerado pela Inteligência Artificial (IA).

O caso aconteceu após a premiação, quando o Google enviou uma notificação com um link para uma reportagem do The Hollywood Reporter, que tinha o título "Como as consequências da síndrome de Tourette se desenrolaram no BAFTA Film Awards".

Logo depois de convidar os leitores para ler a matéria, havia a opção "veja mais em" e a injúria racial. A ofensa é popularmente representada pela palavra "N-Word".

A notificação foi recebida por um usuário da plataforma, que ficou incrédulo com a situação e comentou o episódio em sua conta no Instagram. Ele ainda lamentou o ocorrido já que o Mês da História Negra é comemorado em fevereiro nos Estados Unidos e no Canadá.

O pedido de desculpas foi feito oficialmente por um porta-voz do Google ao Deadline. "Nós sentimos muito por esse erro. Já removemos a notificação ofensiva e estamos trabalhando para prevenir que algo desse tipo aconteça novamente".

Não é a primeira vez que erros acontecem com alertas de notícia, e o Google não foi o único a sofrer com o problema. No ano passado, a Apple informou, a partir da IA, que Luigi Mangione, acusado de matar o CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson, tinha tirado a própria vida na prisão.

Entenda o que aconteceu no Batfta

Durante o evento, o ativista John Davidson fez comentários racistas contra os atores Michael B. Jordan e Delroy Lindo, que apresentavam as categorias. Ele sofre com a Síndrome de Tourette, um distúrbio neuropsiquiátrico e crônico que faz com que o indivíduo tenha atos impulsivos e repetitivos, os famosos "tiques".

Davidson usou o mesmo termo utilizado pelo Google durante a cerimônia. Nessa segunda-feira (22), o ativista disse em comunicado que passou a vida tentando apoiar a comunidade com Tourette e que a plateia foi avisada sobre a sua condição antes do início.

Termo racista

O termo utilizado é chamado popularmente de "N-Word" (palavra com N para representar a ofensa racista) e é considerada uma das injúrias raciais mais ofensivas. Elas têm origem na escravidão dos Estados Unidos e são utilizadas para desumanizar pessoas negras.

Uma das variantes da palavra vem sendo reapropriada pela cultura hip-hope e pelos afro-americanos a partir do inglês vernáculo afro-americamo. Apesar disso, a palava segue sendo considerada um insulto racista, especialmente quando utilizada por pessoas não negras.

