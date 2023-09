A- A+

TECNOLOGIA Google sofre processo coletivo no Reino Unido por práticas anticompetitivas Porta-voz da empresa afirma que o caso é "especulativo e oportunista"

O Google está sendo alvo de uma ação coletiva no Reino Unido por supostas práticas anticompetitivas e abuso de posição dominante em relação ao seu mecanismo de busca, anunciaram os advogados dos demandantes nesta quinta-feira (7).

"Google utiliza sua posição dominante para aumentar os preços pagos pelos anunciantes", acusou o escritório Hausfeld & Co em um comunicado. "Esses preços elevados são sistematicamente repassados aos consumidores, que precisam pagar preços mais altos pelos produtos e serviços que compram", acrescentou.

De acordo com a firma de advocacia, se a Justiça decidir a favor dos demandantes, a gigante tecnológica poderá ter que indenizar todos os consumidores do Reino Unido que sofreram com esses aumentos de preços.

O processo foi iniciado perante o Competition Appeal Tribunal, responsável por assuntos relacionados à concorrência, e encontra-se em uma fase preliminar, podendo o tribunal rejeitar a ação.

A denúncia também se refere às relações comerciais entre o Google e a Apple, que permitem a instalação do mecanismo de busca do Google como padrão nos telefones móveis do grupo Apple.

"Este caso é especulativo e oportunista, e vamos contestá-lo vigorosamente", respondeu um porta-voz do Google. "Ganhamos dinheiro apenas quando os anúncios são úteis e relevantes, com base em cliques, a um preço determinado em leilões em tempo real", afirmou.

Assim como seus homólogos nos Estados Unidos e na Europa, a autoridade reguladora de concorrência britânica (CMA) iniciou várias investigações e processos contra o Google e outras gigantes tecnológicas, como a Apple ou o Facebook.

