SEGURANÇA Google terá "modo ladrão" para bloquear celular em caso de movimento suspeito Recurso usará Inteligência Artificial para detectar movimentos bruscos, que possam indicar roubo. Modo estará disponível para modelos com Android 10 ou superior

O Google anunciou um "modo ladrão" para aparelhos de celular que usam o sistema operacional Android que será acionado por Inteligência Artificial. Utilizando um acelerômetro monitorado por IA, o modo vai bloquear o celular de forma automática assim que for detectado que o aparelho foi arrancado da mão do usuário de maneira abrupta.

Chamado de "Theft Detection Lock" (bloqueio por detecção de roubo, em tradução livre), assim que for detectado um movimento brusco que possa estar associado a um roubo, como os praticados pela "gangue da bicicleta" no Brasil, a tela do telefone irá bloquear rapidamente.

'Modo ladrão' será disponibilizado ainda este ano para aparelhos Android (Foto: Google / Reprodução)

Segundo a marca, isso ajuda a impedir que os ladrões acessem imediatamente os dados do dono do celular.

Além do "Modo ladrão", o Google anunciou mais medidas de segurança contra roubos e furtos de smartphone. A partir da nova atualização, serão criadas dificuldades na hora de resetar o telefone, impedindo que criminosos tentem redefinir o celular para configurações de fábrica para revendê-los.

Além disso, um espaço privado também pedirá senhas de apps mais sensíveis, como bancos e outros que o usuário poderá escolher.

As atualizações serão realizadas primeiramente para o Android 15, sistema a ser lançado ainda este ano. Gradulamente, até o fim do ano, os aparelhos que usam o sistema operacional a partir do Android 10 ganharão a novidade.

