TECNOLOGIA Google vai demitir 12 mil funcionários, em semana de cortes nas Big Techs Redução equivale a 6% de sua força de trabalho e atingirá todos os segmentos da empresa no mundo

A Alphabet, controladora do Google, vai cortar cerca de 12.000 empregos, o equivalente a mais de 6% de sua força de trabalho global, tornando-se a mais recente gigante da tecnologia a reduzir custos após anos de crescimento abundante e contratações.

Os cortes afetarão os empregos em todo o mundo e em toda a empresa, disse o CEO Sundar Pichai aos funcionários em um e-mail enviado nesta sexta-feira (20), no qual diz que assume “total responsabilidade pelas decisões que nos levaram até aqui”.

Com as demissões, o Google se junta a uma série de outras big techs que reduziram drasticamente suas operações em meio a uma economia global vacilante e uma inflação crescente.

Na quarta-feira, a Microsoft anunciou a demissão de 10 mil funcionários em todo o mundo. A empresa assumirá um encargo de US$ 1,2 bilhão no segundo trimestre relacionado a essa medida. Meta Platforms, dona do Facebook, Instagram e Whatsapp, Twitter e Amazon também anunciaram cortes nas suas equipes.



Graças a um negócio de pesquisa resiliente, o Google tem sido um dos mais antigos redutos de tecnologia, evitando grandes reduções de força de trabalho. Mas a empresa está lidando com uma desaceleração na publicidade digital e sua divisão de computação em nuvem continua atrás da Amazon e da Microsoft.

