Goolsbee, do Fed, diz que BC americano não pode arriscar demorar demais para cortar juros

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta quarta-feira, 14, que, como as decisões de juros do Fed geralmente afetam a economia somente após um longo intervalo de tempo, o BC americano deve evitar esperar muito tempo antes de reduzir as taxas.

Mesmo assim, Goolsbee se recusou a dizer a intensidade dos cortes que ele aguarda.

"Há um perigo quando os bancos centrais ficam para trás dos eventos", disse, ao sinalizar que "é importante não presumirmos que, se o mercado de trabalho se deteriorar além do normal, poderemos reagir e consertar isso, uma vez que já estaremos atrasados".

Em entrevista, Goolsbee enfatizou que o Fed tem um mandato duplo: manter os preços estáveis e buscar o máximo de emprego.

Depois de dois anos focando exclusivamente na inflação, as autoridades do Fed agora devem prestar mais atenção ao mercado de trabalho, que, segundo o presidente do Fed de Chicago, está mostrando sinais preocupantes de esfriamento.

"No longo prazo, está claro que a inflação está caindo muito", disse Goolsbee. "Estamos no caminho para 2%. Está claro qual é a tendência. Estamos muito, muito abaixo de onde estávamos. E o mercado de trabalho está esfriando e precisa se estabilizar em pleno emprego", pontuou.



