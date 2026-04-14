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Tecnologia GoPro mercado premium e estreia linha de câmeras profissionais Nicholas Woodman, fundador e CEO da companhia, classificou os novos produtos como 'lentes de cinema de baixo custo'

A GoPro está ampliando seu portfólio com a estreia no segmento de câmeras profissionais, de olho no mercado premium. Para isso, a companhia americana aposta na linha chamada Mission 1. Serão três modelos, que contam com recursos de IA, captação de imagem com resolução 8K e sensor de 50 megapixels, características presentes em dispositivos como o iPhone 17, da Apple, e o S26, da Samsung.

No ano passado, a empresa, conhecida por sua linha Hero, já havia apresentado o modelo Max, com mais recursos avançados e design maior em relação à versão tradicional, muito utilizada por quem gosta de fazer imagens no mar ou em alta velocidade. Agora, a companhia quer se aproximar ainda mais do público profissional com uma nova família de câmeras. Nicholas Woodman, fundador e CEO da GoPro, classificou os novos produtos como câmeras de cinema de baixo custo.

A família Mission conta com as versões tradicional, Pro e Pro ILS. Os modelos oferecem até 13 modos de captura para diferentes ambientes e situações de uso, utilizando IA e detecção de cena, como a possibilidade de filmar debaixo d’água durante mergulhos.

A meta da empresa é ampliar a concorrência no segmento premium. Pablo Lema, vice-presidente sênior de produto da GoPro, destaca o desenvolvimento de um novo processador, chamado GP3, que permite captar imagens em ambientes com pouca luz e maior eficiência energética, com autonomia de até cinco horas de reprodução.

O processador conta com uma Unidade de Processamento Neural (NPU) dedicada à IA, permitindo o processamento avançado de pixels de vídeo e melhor desempenho em condições de baixa luminosidade.

O sensor de 50 MP possui uma área de superfície maior, o que possibilita captar mais luz. Com o suporte de IA no processador, a lente consegue destacar mais detalhes em áreas escuras e preservar informações em ambientes com alta luminosidade.

Entre os recursos de vídeo, é possível gravar em 8K no formato 16:9 (para YouTube) a 60 quadros por segundo. Na resolução 4K, são até 240 quadros por segundo, com a possibilidade de reduzir a velocidade da gravação em até oito vezes (slow motion). Também é possível capturar em 1080p (HD) a 480 quadros por segundo, com redução de velocidade em até 16x, funcionalidades comuns em câmeras profissionais.

O modelo mais avançado, o Mission 1 Pro ILS, conta com um sistema próprio de lentes e adaptadores. A proposta é permitir que o usuário monte sua própria configuração de lente.

O modelo mais avançado, o Mission 1 Pro ILS, conta com um sistema próprio de lentes e adaptadores. A proposta é permitir que o usuário monte sua própria configuração de lente. O modelo é compatível com a "Micro Four Thirds (MFT ou M4/3) ", padrão de câmeras e lentes criado pela Olympus e Panasonic.

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