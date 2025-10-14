A- A+

Gestão Gov in Play 2025 reúne experiências e soluções para modernizar a gestão pública em Pernambuco 7º edição do evento acontece nesta quarta-feira com a participação de gestores, especialistas e agentes públicos

A 7ª edição do Gov in Play começa nesta quarta-feira (15) e promete reunir gestores, especialistas e agentes públicos em torno de experiências e soluções voltadas à transformação digital da gestão pública e à melhoria dos serviços oferecidos aos cidadãos. O evento, considerado o braço gov tech do Rec’n’Play, é uma realização conjunta da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI-PE) e da Empresa Municipal de Informática (Emprel), com programação até quinta-feira (16), no período da tarde.

A abertura oficial, marcada para as 10h30, contará com a presença de Fred Vasconcelos, presidente da ATI-PE, e Bernardo D’Almeida, presidente da Emprel. Na ocasião, serão apresentados os lançamentos Conecta Labs (Emprel) e Credencia PE (ATI-PE), além da Premiação dos Agentes Digitais e de uma homenagem especial do Gov in Play.

Painéis

O Painel de Autoridades, às 11h35, discutirá o tema central desta edição — “Governo em Movimento: Inovação para um Serviço Público Ágil, Digital e Humano” —, com a participação de Carlos Freitas (presidente da Central IT), Rafael Cunha (secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife), Raimundo Baía (Banco do Brasil), Ana Maraíza (secretária estadual de Administração) e Mauricélia Vidal (secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco).

À tarde, o destaque será o Painel ATI-PE, às 14h40, sobre “O papel da Tecnologia e Inovação na Qualidade dos Serviços Públicos”. O debate será conduzido por Fred Vasconcelos e contará com a participação de Amanda Aires (Secretaria de Desenvolvimento Econômico), Zilda Cavalcanti (Saúde), Mauricélia Vidal (SECTI) e Jean Patrick Champeval, CEO da Vectra.

Cases de sucesso

A programação também inclui a apresentação de cases de sucesso de diversos órgãos públicos. Um dos destaques do dia é a sessão “Linguagem Simples: menos é mais”, às 16h25, com Viviane Kawashima (Secretaria Executiva de Inovação e Inclusão Digital), Grécia Mara Borges da Silva (Minas Gerais) e Carolina Lopes (Secretaria Executiva de Transformação Digital), que debaterão estratégias para tornar a comunicação governamental mais clara e acessível.

O primeiro dia será encerrado com a Palestra Magna, conduzida pelo jornalista e apresentador Caio Braz, que abordará o tema “As Três Eras do Conteúdo: ontem, hoje e amanhã”

