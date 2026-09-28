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Tecnologia e Games Gov.br fora do ar? Site apresenta instabilidade nesta segunda-feira (28) O problema mais notificado pelos usuários é a impossibilidade de fazer o login na plataforma

A plataforma Gov.br apresentou instabilidades e ficou fora do ar nesta segunda-feira (28). Segundo o Downdetector, plataforma de monitoramento de sites e apps, as principais dificuldades estão no acesso à plataforma, tanto no aplicativo quanto no site.

A instabilidade começou a ser notada pelos usuários às 12h10, e em duas horas, o Downdetector já recebeu mais de 700 reclamações sobre a plataforma fora do ar. O pico aconteceu às 14h10, com 712 queixas.

O problema mais notificado é a impossibilidade de fazer o login no Gov.br.

O Google Trends, uma ferramenta que analisa a popularidade de termos de pesquisa e tópicos ao longo do tempo, identificou um aumento nas pesquisas relacionadas à plataforma. Pesquisas como "gov fora do ar" e "instabilidade gov.br" registraram grande aumento nas últimas horas.

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