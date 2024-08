A- A+

DÍVIDA Governador do ES vê "certo desequilíbrio" em negociações de dívida dos Estados A declaração aconteceu em conversa com jornalistas, durante o XIII Congresso do Consad, em Brasília

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou que vê com bons olhos o andamento das negociações sobre as dívidas dos Estados, mas apontou "certo desequilíbrio" por supostos benefícios a quem "não fez o dever de casa".



A declaração ocorreu em conversa com jornalistas nesta quarta-feira, 21, durante o XIII Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad), em Brasília.

"Há um certo desequilíbrio, porque está beneficiando mais quem não fez o seu dever de casa e menos quem fez o seu dever de casa, mas, de qualquer maneira, o Espírito Santo se colocou de forma solidária poder colaborar com os Estados que estão endividados", afirmou o governador, referindo-se ao projeto de lei que trata do tema e foi aprovado pelo Senado.

Casagrande não mencionou quais Estados não teriam feito "o dever de casa". Ele disse ainda que o Espírito Santo tem dívida negativa e, portanto, não está no rol das renegociações.

O plenário do Senado aprovou na semana passada um projeto com novas regras para os Estados pagarem as suas dívidas com a União O texto vai para a análise da Câmara dos Deputados.

As dívidas estaduais somam R$ 765 bilhões, e 90% desse montante está relacionado a Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

