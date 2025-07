Governador e Planalto marcam reuniões com empresários quase na mesma hora

A- A+

O comitê interministerial montado pelo Palácio do Planalto para analisar a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começará a se reunir nesta terça-feira, 15, com representantes dos setores econômicos, a partir das 10h, em Brasília.

Quase no mesmo horário, às 9h30, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), agendou um encontro com empresários do segmento industrial para tratar do assunto, no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a reunião de Tarcísio deve ter a presença de 15 nomes do setor industrial com atuação no Estado e do encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar.

Esta é a segunda movimentação do governador para tentar gerir a crise provocada pelo tarifaço de Trump. Na última sexta-feira, Tarcísio afirmou que havia se reunido com Escobar em Brasília para discutir o "impacto" da medida.

O encontro com o representante da embaixada ocorreu após Tarcísio defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), culpar o governo Lula pela tarifa e se tornar alvo de críticas - São Paulo é o Estado mais afetado pela taxação.

"Lula colocou sua ideologia acima da economia", disse o governador na semana passada, no X. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou em "vassalagem" por parte de Tarcísio.

Na reunião marcada pelo Planalto, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende colher impressões e estudos apresentados por esses setores da economia para embasar sua resposta ao governo americano.

O Planalto nega trabalhar, no momento, com um pedido de extensão do prazo para a negociação com os Estados Unidos e com a ideia de redução da tarifa de 50% para 30%. O foco, agora, é na atuação do comitê interministerial. O Estadão/Broadcast apurou que, para o governo, a prioridade é ouvir os setores econômicos.

A participação de Lula não está confirmada nas reuniões do comitê interministerial. O vice-presidente Geraldo Alckmin será o responsável por liderar os trabalhos do grupo. Questionado ontem sobre a reunião de Tarcísio no Bandeirantes para tratar do tarifaço, Alckmin disse não ver "nenhum problema" na iniciativa do governador de São Paulo.



