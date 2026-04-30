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BRB Governadora do DF se reúne com Galípolo e diz que está se encaminhando 'solução técnica' para o BRB Reunião ocorreu a pedido da governadora, que foi acompanhada pelo presidente do BRB, Nelson de Souza

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que está buscando uma solução técnica para o Banco de Brasília (BRB). Após se reunir com o presidente do Banco Central (BC), Gabrilel Galípolo, ela disse que o banco não será liquidado.

—Já estamos encaminhamento com uma solução técnica para o problema do BRB. Está sendo resolvido e a solução é técnica — disse a governadora, acrescentando:

—Não posso dar detalhes de uma reunião que foi técnica. O que eu posso falar para vocês é que nós temos solução técnica para esse momento. Então, não vai ter nenhum problema de liquidação.

A reunião com o BC foi solicitada pela governadora, que aguarda resposta de pedido de audiência com o presidente Lula para tratar da capitalizaçao do BRB.

A direção do banco, controlado pelo governo local, corre contra o tempo para obter um aporte de capital a fim de cobrir prejuízo no balanço causado pelas operaçoes com o Master. A principal alternativa à mesa é um empréstimo de R$ 6,6 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e de um grupo de bancos.

A governadora pretende pedir intervenção do presidente Lula para que o Tesouro Nacinal dê aval à operação, o que permitiria juros menores e prazo mais longo para pagamento do empréstimo.

Ela afirmou também que a secretaria de Fazenda e o BRB estão preparando os documentos exigidos pelo Tesouro para analisar o pedido.

A deterioração da situação do BRB ocorreu por conta da compra de R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito do Master com indícios de fraudes pelo ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Parte dos ativos foi substituída pelo próprio Master, mas as projeções indicam que R$ 6 bilhões são títulos de difícil recebimento.

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